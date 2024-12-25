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Путин лично пригласил лидеров СНГ на празднование 80-летия Победы
Путин лично пригласил лидеров СНГ на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 25.12.2024
Путин лично пригласил лидеров СНГ на празднование 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров СНГ на торжества по случаю 80-летия Победы в Москве в 2025 году. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:08:00+03:00
2024-12-25T14:08:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров СНГ на торжества по случаю 80-летия Победы в Москве в 2025 году.Неформальная встреча глав государств-участников СНГ проходит в Ленобласти. В своем выступлении на встрече Путин отметил, что в 2025 году будет праздноваться знаковый юбилей - 80-я годовщина Победы."Дорогие друзья, ждем вас на юбилейных торжествах в Москве 9 мая", - сказал Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, владимир путин, снг, общество, день победы
Москва, Россия, Владимир Путин, СНГ, Общество, День Победы
Путин лично пригласил лидеров СНГ на празднование 80-летия Победы
Путин лично пригласил лидеров СНГ в Москву на торжества в честь 80-летия Победы