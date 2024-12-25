https://ria.ru/20241225/pobeda-1991246415.html

Путин лично пригласил лидеров СНГ на празднование 80-летия Победы

Путин лично пригласил лидеров СНГ на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 25.12.2024

Путин лично пригласил лидеров СНГ на празднование 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров СНГ на торжества по случаю 80-летия Победы в Москве в 2025 году. РИА Новости, 25.12.2024

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москва

россия

владимир путин

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день победы

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров СНГ на торжества по случаю 80-летия Победы в Москве в 2025 году.Неформальная встреча глав государств-участников СНГ проходит в Ленобласти. В своем выступлении на встрече Путин отметил, что в 2025 году будет праздноваться знаковый юбилей - 80-я годовщина Победы."Дорогие друзья, ждем вас на юбилейных торжествах в Москве 9 мая", - сказал Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, владимир путин, снг, общество, день победы