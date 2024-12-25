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"Сдались в плен": на Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 25.12.2024
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03:52 25.12.2024 (обновлено: 11:06 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/plen-1991122228.html
"Сдались в плен": на Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Сдались в плен": на Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 25.12.2024
"Сдались в плен": на Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Если США прекратят поставки помощи Украине, Киев продержится от силы несколько дней. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T03:52:00+03:00
2024-12-25T11:06:00+03:00
в мире
украина
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киев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Если США прекратят поставки помощи Украине, Киев продержится от силы несколько дней. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Если США обрубят финансирование (Украины. — Прим. ред.) сегодня, способность Украины сражаться и поддерживать силы на поле боя закончится к пятнице", — сказал он.Эксперт также выразил уверенность в том, что нелепые заявления американского руководства о скорой победе Украины и ее успехах на поле боя связаны с тем, что в США, очевидно, игнорируют данные собственной разведки и прислушиваются к той информации, которую предоставляет Киев."Я действительно полагаю, что вместо того, чтобы провести собственный независимый анализ, США сдались в плен информации от украинцев и повторяют ее", — резюмировал экс-сотрудник ЦРУ, отметив, что таким образом американская администрация подставляет под удар украинских военных.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
https://ria.ru/20241225/voyna-1991120199.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир путин, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Путин, Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Сдались в плен": на Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: без помощи США Украина протянет несколько дней

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Если США прекратят поставки помощи Украине, Киев продержится от силы несколько дней. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«
"Если США обрубят финансирование (Украины. — Прим. ред.) сегодня, способность Украины сражаться и поддерживать силы на поле боя закончится к пятнице", — сказал он.
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Эксперт также выразил уверенность в том, что нелепые заявления американского руководства о скорой победе Украины и ее успехах на поле боя связаны с тем, что в США, очевидно, игнорируют данные собственной разведки и прислушиваются к той информации, которую предоставляет Киев.
"Я действительно полагаю, что вместо того, чтобы провести собственный независимый анализ, США сдались в плен информации от украинцев и повторяют ее", — резюмировал экс-сотрудник ЦРУ, отметив, что таким образом американская администрация подставляет под удар украинских военных.
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После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
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