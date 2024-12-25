https://ria.ru/20241225/plen-1991122228.html

"Сдались в плен": на Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

"Сдались в плен": на Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 25.12.2024

"Сдались в плен": на Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Если США прекратят поставки помощи Украине, Киев продержится от силы несколько дней. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T03:52:00+03:00

2024-12-25T03:52:00+03:00

2024-12-25T11:06:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

владимир путин

сергей лавров

центральное разведывательное управление (цру)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Если США прекратят поставки помощи Украине, Киев продержится от силы несколько дней. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Если США обрубят финансирование (Украины. — Прим. ред.) сегодня, способность Украины сражаться и поддерживать силы на поле боя закончится к пятнице", — сказал он.Эксперт также выразил уверенность в том, что нелепые заявления американского руководства о скорой победе Украины и ее успехах на поле боя связаны с тем, что в США, очевидно, игнорируют данные собственной разведки и прислушиваются к той информации, которую предоставляет Киев."Я действительно полагаю, что вместо того, чтобы провести собственный независимый анализ, США сдались в плен информации от украинцев и повторяют ее", — резюмировал экс-сотрудник ЦРУ, отметив, что таким образом американская администрация подставляет под удар украинских военных.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".

https://ria.ru/20241225/voyna-1991120199.html

https://ria.ru/20241224/mask-1991079065.html

https://ria.ru/20241224/zelenskiy-1991003161.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, владимир путин, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), нато