"Сдались в плен": на Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: без помощи США Украина протянет несколько дней
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Если США прекратят поставки помощи Украине, Киев продержится от силы несколько дней. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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"Если США обрубят финансирование (Украины. — Прим. ред.) сегодня, способность Украины сражаться и поддерживать силы на поле боя закончится к пятнице", — сказал он.
"Я действительно полагаю, что вместо того, чтобы провести собственный независимый анализ, США сдались в плен информации от украинцев и повторяют ее", — резюмировал экс-сотрудник ЦРУ, отметив, что таким образом американская администрация подставляет под удар украинских военных.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
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