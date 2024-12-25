https://ria.ru/20241225/peskov-1991261240.html

Песков ответил на вопрос о возможных контактах Трампа с Путиным

Песков ответил на вопрос о возможных контактах Трампа с Путиным - РИА Новости, 25.12.2024

Песков ответил на вопрос о возможных контактах Трампа с Путиным

Конкретных планов по поводу контактов президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:00:00+03:00

2024-12-25T15:00:00+03:00

2024-12-25T15:13:00+03:00

в мире

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:218:2804:1795_1920x0_80_0_0_fcd58be69ae6428f9821bde4efee42f2.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Конкретных планов по поводу контактов президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких импульсов от него не было, от избранного президента США. До инаугурации (Трампа - ред.) еще все-таки достаточно долго - еще больше трех недель. Пока планов никаких конкретных нет", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, возможен ли телефонный разговор Путина с Трампом до нового года.

https://ria.ru/20241224/predosterezhenie-1990921461.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, россия, сша