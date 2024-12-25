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Песков ответил на вопрос о возможных контактах Трампа с Путиным
Песков ответил на вопрос о возможных контактах Трампа с Путиным - РИА Новости, 25.12.2024
Песков ответил на вопрос о возможных контактах Трампа с Путиным
Конкретных планов по поводу контактов президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:00:00+03:00
2024-12-25T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Конкретных планов по поводу контактов президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких импульсов от него не было, от избранного президента США. До инаугурации (Трампа - ред.) еще все-таки достаточно долго - еще больше трех недель. Пока планов никаких конкретных нет", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, возможен ли телефонный разговор Путина с Трампом до нового года.
https://ria.ru/20241224/predosterezhenie-1990921461.html
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, россия, сша
В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США
Песков ответил на вопрос о возможных контактах Трампа с Путиным
Песков: никаких импульсов от Трампа по поводу контактов с Путиным пока не было