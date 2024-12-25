Песков прокомментировал указ Путина по акциям "Роснефти"
Песков: цели выхода указа Путина по "Роснефти" не могут носить открытый характер
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об указе Владимира Путина по акциям "Роснефти", заявил, что цели выхода этого документа не могут носить открытый характер, тем более в атмосфере недружественного экономического окружения.
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"Это вопросы, связанные с корпоративным развитием, и они не могут носить открытый характер. Тем более, да, я хочу добавить, тем более, скажем так, тем более в окружении достаточно, в атмосфере достаточно недружественного экономического окружения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, значит ли распоряжение Путина возможность продажи акций "Роснефти", принадлежащих BP.
Опубликованный 5 августа 2022 года указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в российских стратегических компаниях и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки с ними могут быть произведены только с разрешения президента.
Это могут быть и непрямые сделки с акциями. Например, как рассказывал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, банк получил от президента такое генеральное разрешение на сделки с акциями для проведения реорганизаций внутри своей группы. В случае с ВТБ это выделение ряда активов, а также присоединения ряда банков.
У "Роснефти", как и у ВТБ, в капитале остаются акции, принадлежащие резидентам недружественных стран. До начала специальной военной операции на Украине расписки на их акции торговались на Лондонской фондовой бирже, как и бумаги целого ряда других российских эмитентов.
При этом топ-менеджер ВТБ уточнял, что они не намерены проводить выкуп акций или расписок у недружественных нерезидентов. У "Роснефти" есть действующая программа обратного выкупа своих акций, которую компания, как сообщал в конце ноября ее глава Игорь Сечин, возобновила в условиях высокой волатильности. Цели получения разрешения от президента "Роснефть" пока не комментировала.
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