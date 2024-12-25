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Песков прокомментировал указ Путина по акциям "Роснефти" - РИА Новости, 25.12.2024
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12:40 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/peskov-1991212632.html
Песков прокомментировал указ Путина по акциям "Роснефти"
Песков прокомментировал указ Путина по акциям "Роснефти" - РИА Новости, 25.12.2024
Песков прокомментировал указ Путина по акциям "Роснефти"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об указе Владимира Путина по акциям "Роснефти", заявил, что цели выхода этого документа не могут носить... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:40:00+03:00
2024-12-25T12:40:00+03:00
экономика
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
игорь сечин
роснефть
bp plc.
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об указе Владимира Путина по акциям "Роснефти", заявил, что цели выхода этого документа не могут носить открытый характер, тем более в атмосфере недружественного экономического окружения. На прошлой неделе Путин разрешил "Роснефти" и лицам под ее контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями компании и лиц под ее контролем. "Это вопросы, связанные с корпоративным развитием, и они не могут носить открытый характер. Тем более, да, я хочу добавить, тем более, скажем так, тем более в окружении достаточно, в атмосфере достаточно недружественного экономического окружения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, значит ли распоряжение Путина возможность продажи акций "Роснефти", принадлежащих BP. Опубликованный 5 августа 2022 года указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в российских стратегических компаниях и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки с ними могут быть произведены только с разрешения президента. Это могут быть и непрямые сделки с акциями. Например, как рассказывал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, банк получил от президента такое генеральное разрешение на сделки с акциями для проведения реорганизаций внутри своей группы. В случае с ВТБ это выделение ряда активов, а также присоединения ряда банков. У "Роснефти", как и у ВТБ, в капитале остаются акции, принадлежащие резидентам недружественных стран. До начала специальной военной операции на Украине расписки на их акции торговались на Лондонской фондовой бирже, как и бумаги целого ряда других российских эмитентов. При этом топ-менеджер ВТБ уточнял, что они не намерены проводить выкуп акций или расписок у недружественных нерезидентов. У "Роснефти" есть действующая программа обратного выкупа своих акций, которую компания, как сообщал в конце ноября ее глава Игорь Сечин, возобновила в условиях высокой волатильности. Цели получения разрешения от президента "Роснефть" пока не комментировала.
https://ria.ru/20241128/putin-1986289978.html
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экономика, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, игорь сечин, роснефть, bp plc., лондонская фондовая биржа
Экономика, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Игорь Сечин, Роснефть, BP Plc., Лондонская фондовая биржа
Песков прокомментировал указ Путина по акциям "Роснефти"

Песков: цели выхода указа Путина по "Роснефти" не могут носить открытый характер

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об указе Владимира Путина по акциям "Роснефти", заявил, что цели выхода этого документа не могут носить открытый характер, тем более в атмосфере недружественного экономического окружения.
На прошлой неделе Путин разрешил "Роснефти" и лицам под ее контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями компании и лиц под ее контролем.
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"Это вопросы, связанные с корпоративным развитием, и они не могут носить открытый характер. Тем более, да, я хочу добавить, тем более, скажем так, тем более в окружении достаточно, в атмосфере достаточно недружественного экономического окружения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, значит ли распоряжение Путина возможность продажи акций "Роснефти", принадлежащих BP.
Опубликованный 5 августа 2022 года указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в российских стратегических компаниях и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки с ними могут быть произведены только с разрешения президента.
Это могут быть и непрямые сделки с акциями. Например, как рассказывал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, банк получил от президента такое генеральное разрешение на сделки с акциями для проведения реорганизаций внутри своей группы. В случае с ВТБ это выделение ряда активов, а также присоединения ряда банков.
У "Роснефти", как и у ВТБ, в капитале остаются акции, принадлежащие резидентам недружественных стран. До начала специальной военной операции на Украине расписки на их акции торговались на Лондонской фондовой бирже, как и бумаги целого ряда других российских эмитентов.
При этом топ-менеджер ВТБ уточнял, что они не намерены проводить выкуп акций или расписок у недружественных нерезидентов. У "Роснефти" есть действующая программа обратного выкупа своих акций, которую компания, как сообщал в конце ноября ее глава Игорь Сечин, возобновила в условиях высокой волатильности. Цели получения разрешения от президента "Роснефть" пока не комментировала.
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ЭкономикаРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковИгорь СечинРоснефтьBP Plc.Лондонская фондовая биржа
 
 
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