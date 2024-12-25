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Песков пригрозил судом за передачу Украине средств от российских активов - РИА Новости, 25.12.2024
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12:22 25.12.2024 (обновлено: 13:31 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/peskov-1991202906.html
Песков пригрозил судом за передачу Украине средств от российских активов
Песков пригрозил судом за передачу Украине средств от российских активов - РИА Новости, 25.12.2024
Песков пригрозил судом за передачу Украине средств от российских активов
Россия может через суд оспорить передачу Украине доходов от своих замороженных резервов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:22:00+03:00
2024-12-25T13:31:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
денис шмыгаль
киев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия может через суд оспорить передачу Украине доходов от своих замороженных резервов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Подобные незаконные действия, в том числе и перечисление вот этого миллиарда, конечно же, могут в перспективе стать поводом для нашего судебного преследования", — сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что эти деньги украдены у России. Резервы также заблокированы незаконно, это противоречит всем нормам и правилам, добавил Песков.Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил первый миллиард долларов из кредита на 50 миллиардов, который согласовали страны G7. Его планируется полностью перечислить до конца 2027 года.Основное тело и проценты планируется погашать средствами из доходов от замороженных активов России.В конце ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал меморандум на первую часть кредита в 18,1 миллиарда евро.
https://ria.ru/20241225/rossija-1991215294.html
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украина, россия, дмитрий песков, денис шмыгаль, киев
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Денис Шмыгаль, Киев
Песков пригрозил судом за передачу Украине средств от российских активов

Песков заявил, что передача Киеву средств от активов РФ может привести к суду

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия может через суд оспорить передачу Украине доходов от своих замороженных резервов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Подобные незаконные действия, в том числе и перечисление вот этого миллиарда, конечно же, могут в перспективе стать поводом для нашего судебного преследования", — сказал представитель Кремля.
Москва - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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Он подчеркнул, что эти деньги украдены у России. Резервы также заблокированы незаконно, это противоречит всем нормам и правилам, добавил Песков.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил первый миллиард долларов из кредита на 50 миллиардов, который согласовали страны G7. Его планируется полностью перечислить до конца 2027 года.
Основное тело и проценты планируется погашать средствами из доходов от замороженных активов России.
В конце ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал меморандум на первую часть кредита в 18,1 миллиарда евро.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
FT: Шольц резко ответил Дуде на предложение по активам России
21 декабря, 06:38
 
УкраинаРоссияДмитрий ПесковДенис ШмыгальКиев
 
 
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