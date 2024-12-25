https://ria.ru/20241225/peskov-1991202906.html

Песков пригрозил судом за передачу Украине средств от российских активов

Песков пригрозил судом за передачу Украине средств от российских активов - РИА Новости, 25.12.2024

Песков пригрозил судом за передачу Украине средств от российских активов

Россия может через суд оспорить передачу Украине доходов от своих замороженных резервов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:22:00+03:00

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия может через суд оспорить передачу Украине доходов от своих замороженных резервов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Подобные незаконные действия, в том числе и перечисление вот этого миллиарда, конечно же, могут в перспективе стать поводом для нашего судебного преследования", — сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что эти деньги украдены у России. Резервы также заблокированы незаконно, это противоречит всем нормам и правилам, добавил Песков.Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил первый миллиард долларов из кредита на 50 миллиардов, который согласовали страны G7. Его планируется полностью перечислить до конца 2027 года.Основное тело и проценты планируется погашать средствами из доходов от замороженных активов России.В конце ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал меморандум на первую часть кредита в 18,1 миллиарда евро.

https://ria.ru/20241225/rossija-1991215294.html

https://ria.ru/20241221/sholts-1990559883.html

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украина, россия, дмитрий песков, денис шмыгаль, киев