https://ria.ru/20241225/peskov-1991202617.html

Песков прокомментировал передачу Киеву средств от российских активов

Песков прокомментировал передачу Киеву средств от российских активов - РИА Новости, 25.12.2024

Песков прокомментировал передачу Киеву средств от российских активов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву средств от замороженных активов РФ, заявил, что эти деньги сворованы у России, а сами... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:21:00+03:00

2024-12-25T12:21:00+03:00

2024-12-25T12:29:00+03:00

киев

дмитрий песков

россия

украина

денис шмыгаль

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву средств от замороженных активов РФ, заявил, что эти деньги сворованы у России, а сами активы заблокированы незаконно.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов."Скажем так, говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, так же заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991133205.html

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киев, дмитрий песков, россия, украина, денис шмыгаль