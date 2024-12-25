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Песков прокомментировал передачу Киеву средств от российских активов - РИА Новости, 25.12.2024
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12:21 25.12.2024 (обновлено: 12:29 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/peskov-1991202617.html
Песков прокомментировал передачу Киеву средств от российских активов
Песков прокомментировал передачу Киеву средств от российских активов - РИА Новости, 25.12.2024
Песков прокомментировал передачу Киеву средств от российских активов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву средств от замороженных активов РФ, заявил, что эти деньги сворованы у России, а сами... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:21:00+03:00
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киев
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву средств от замороженных активов РФ, заявил, что эти деньги сворованы у России, а сами активы заблокированы незаконно.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов."Скажем так, говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, так же заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991133205.html
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киев, дмитрий песков, россия, украина, денис шмыгаль
Киев, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Денис Шмыгаль
Песков прокомментировал передачу Киеву средств от российских активов

Песков: передаваемые Киеву российские активы заблокированы незаконно

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву средств от замороженных активов РФ, заявил, что эти деньги сворованы у России, а сами активы заблокированы незаконно.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.
"Скажем так, говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, так же заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам", - сказал Песков журналистам.
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КиевДмитрий ПесковРоссияУкраинаДенис Шмыгаль
 
 
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