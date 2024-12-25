https://ria.ru/20241225/pasport-1991256686.html

Немецкий военный получил российский паспорт

Немецкий военный получил российский паспорт - РИА Новости, 25.12.2024

Немецкий военный получил российский паспорт

Гражданин Германии Эрих Биттерманн, который с 2014 года с оружием в руках защищает население ЛНР и ДНР, получил российский паспорт, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:43:00+03:00

2024-12-25T14:43:00+03:00

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в мире

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ирина волк

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Гражданин Германии Эрих Биттерманн, который с 2014 года с оружием в руках защищает население ЛНР и ДНР, получил российский паспорт, сообщила представитель МВД Ирина Волк. "С 2014 года Эрих Биттерманн принимает участие в боевых действиях по защите населения ДНР и ЛНР от украинских нацистов. Мои коллеги из управления по вопросам миграции МВД по Донецкой Народной Республике вручили ему российский паспорт", — подчеркнула она.По словам Волк, после присоединения Донецкой Народной Республики к России Биттерманн заключил контракт с Минобороны. Благодаря этому он смог подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Представитель МВД отметила, что мужчина участвовал в освобождении нескольких населенных пунктов и стал командиром расчета.Желание стать гражданином России Биттерманн объяснил тем, что идентифицирует себя как русский, добавила Волк. После окончания спецоперации на Украине он планирует оказывать помощь в восстановлении мирной жизни на Донбассе.

https://ria.ru/20241102/pasport-1981483694.html

донецкая народная республика

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Вручение гражданину Германии Эриху Битерманну российского паспорта С 2014 года Эрих Биттерманн принимает участие в боевых действиях по защите населения ДНР и ЛНР от украинских нацистов. Мои коллеги из Управления по вопросам миграции МВД по Донецкой Народной Республики вручили ему российский паспорт. 2024-12-25T14:43 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, донецкая народная республика, россия, германия, ирина волк