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Немецкий военный получил российский паспорт - РИА Новости, 25.12.2024
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14:43 25.12.2024 (обновлено: 15:30 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/pasport-1991256686.html
Немецкий военный получил российский паспорт
Немецкий военный получил российский паспорт - РИА Новости, 25.12.2024
Немецкий военный получил российский паспорт
Гражданин Германии Эрих Биттерманн, который с 2014 года с оружием в руках защищает население ЛНР и ДНР, получил российский паспорт, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:43:00+03:00
2024-12-25T15:30:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
россия
германия
ирина волк
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Гражданин Германии Эрих Биттерманн, который с 2014 года с оружием в руках защищает население ЛНР и ДНР, получил российский паспорт, сообщила представитель МВД Ирина Волк. &quot;С 2014 года Эрих Биттерманн принимает участие в боевых действиях по защите населения ДНР и ЛНР от украинских нацистов. Мои коллеги из управления по вопросам миграции МВД по Донецкой Народной Республике вручили ему российский паспорт&quot;, — подчеркнула она.По словам Волк, после присоединения Донецкой Народной Республики к России Биттерманн заключил контракт с Минобороны. Благодаря этому он смог подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Представитель МВД отметила, что мужчина участвовал в освобождении нескольких населенных пунктов и стал командиром расчета.Желание стать гражданином России Биттерманн объяснил тем, что идентифицирует себя как русский, добавила Волк. После окончания спецоперации на Украине он планирует оказывать помощь в восстановлении мирной жизни на Донбассе.
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Вручение гражданину Германии Эриху Битерманну российского паспорта
С 2014 года Эрих Биттерманн принимает участие в боевых действиях по защите населения ДНР и ЛНР от украинских нацистов. Мои коллеги из Управления по вопросам миграции МВД по Донецкой Народной Республики вручили ему российский паспорт.
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в мире, донецкая народная республика, россия, германия, ирина волк
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Германия, Ирина Волк
Немецкий военный получил российский паспорт

МВД вручило российский паспорт немцу, участвующему в боях против ВСУ на Донбассе

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Гражданин Германии Эрих Биттерманн, который с 2014 года с оружием в руках защищает население ЛНР и ДНР, получил российский паспорт, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
«

"С 2014 года Эрих Биттерманн принимает участие в боевых действиях по защите населения ДНР и ЛНР от украинских нацистов. Мои коллеги из управления по вопросам миграции МВД по Донецкой Народной Республике вручили ему российский паспорт", — подчеркнула она.

По словам Волк, после присоединения Донецкой Народной Республики к России Биттерманн заключил контракт с Минобороны. Благодаря этому он смог подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Представитель МВД отметила, что мужчина участвовал в освобождении нескольких населенных пунктов и стал командиром расчета.
Желание стать гражданином России Биттерманн объяснил тем, что идентифицирует себя как русский, добавила Волк. После окончания спецоперации на Украине он планирует оказывать помощь в восстановлении мирной жизни на Донбассе.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияГерманияИрина Волк
 
 
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