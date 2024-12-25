https://ria.ru/20241225/ozon-1991055550.html

Ассортимент витрин "Сделано в России" на Ozon достиг 2,1 млн товаров

Ассортимент витрин "Сделано в России" на Ozon достиг 2,1 млн товаров - РИА Новости, 25.12.2024

Ассортимент витрин "Сделано в России" на Ozon достиг 2,1 млн товаров

В настоящий момент ассортимент проекта "Сделано в России" на Ozon достиг 2,1 миллиона товаров, сообщает пресс-служба маркетплейса. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:30:00+03:00

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россия

ozon

бренд сделано в россии (made in russia)

косметика

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. В настоящий момент ассортимент проекта "Сделано в России" на Ozon достиг 2,1 миллиона товаров, сообщает пресс-служба маркетплейса.В этом году запущено 14 новых региональных витрин. Всего на платформе представлена продукция из 21 региона. Самые популярные разделы — Москва, Иваново и Карелия.За 11 месяцев текущего года оборот региональных производителей, представленных в разделе "Сделано в России", вырос в среднем на 60% в сравнении с этим же периодом в прошлом году. Наиболее высокие темпы роста у предпринимателей из Югры (в три раза), Липецка (в 2,7 раза) и Новосибирска (+90%).За 2024 год ассортимент витрин расширился почти на треть — до 2,1 миллиона товарных позиций. Количество брендов выросло вдвое относительно аналогичного периода прошлого года. А число активных продавцов увеличилось почти в четыре раза — до более чем 3600 человек.Второй год подряд самой распространенной категорией на витринах остаются товары для дома. Второй по популярности стала одежда — локальное предложение по ней выросло на 60%. Помимо этого, активно продают товары для авто (рост в 2,5 раза) и школьную канцелярию (рост в восемь раз)."В 2024 году мы продолжили активную поддержку регионального бизнеса. И один из ключевых проектов в этом направлении — „Сделано в России”. При содействии региональных властей и центров „Мой бизнес” мы расширили представленность отечественных товаров на маркетплейсе и увеличили их заметность. Участвовать в проекте могут представители крупного, среднего и малого бизнеса, главное — производить продукцию на территории региона. Уже несколько тысяч предпринимателей от Курска до Сахалина получили дополнительное продвижение на нашей платформе. В следующем году мы продолжим масштабировать проект и подключать другие города России", — отметил директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти Ozon Владимир Гончаревич.С января по ноябрь 2024 года количество заказов с витрин выросло в 2,7 раза до 4,5 миллиона единиц в сравнении с таким же периодом в прошлом году. Чаще всего россияне покупали продукцию с витрины "Сделано в Москве". Второй по популярности стала витрина с товарами из Иванова, на третьем месте оказались товары из Новосибирска и Карелии. В топ-5 витрин по заказам также вошли Чувашия и Тула.Самые популярные товары — комплект подушек из Иванова и моторное масло из Санкт-Петербурга. Высоким спросом также пользуется московская продукция: товары для дома, красота и здоровье, товары для детей.Проект "Сделано в России" был запущен на маркетплейсе в 2022 году для поддержки отечественных производителей.

https://ria.ru/20241025/fabrika-1979986526.html

https://ria.ru/20240913/rets-1972566848.html

https://ria.ru/20241001/tovary-1975679976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ozon, бренд сделано в россии (made in russia), косметика