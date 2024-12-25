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Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел еще до его открытия
Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел еще до его открытия - РИА Новости, 25.12.2024
Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел еще до его открытия
Взрыв в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошел еще до его открытия, сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:47:00+03:00
2024-12-25T09:47:00+03:00
2024-12-25T15:25:00+03:00
владикавказ
сергей меняйло
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происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрыв в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошел еще до его открытия, сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло"Торговый центр "Алания Молл" открыться не успел – взрыв произошел еще до открытия", - сказал Меняйло в эфире телеканала "Россия 24".Ранее глава республики сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, в результате пожара погибла женщина. Прокуратурой республики контролируется ход установления обстоятельств произошедшего. МЧС России сообщало о возгорании третьего этажа и кровли ТЦ "Алания Молл", предварительная площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
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владикавказ, сергей меняйло, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Владикавказ, Сергей Меняйло, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел еще до его открытия
Меняйло: взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел еще до его открытия