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Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел еще до его открытия - РИА Новости, 25.12.2024
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09:47 25.12.2024 (обновлено: 15:25 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/osetiya-1991149693.html
Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел еще до его открытия
Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел еще до его открытия - РИА Новости, 25.12.2024
Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел еще до его открытия
Взрыв в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошел еще до его открытия, сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:47:00+03:00
2024-12-25T15:25:00+03:00
владикавказ
сергей меняйло
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрыв в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошел еще до его открытия, сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло"Торговый центр "Алания Молл" открыться не успел – взрыв произошел еще до открытия", - сказал Меняйло в эфире телеканала "Россия 24".Ранее глава республики сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, в результате пожара погибла женщина. Прокуратурой республики контролируется ход установления обстоятельств произошедшего. МЧС России сообщало о возгорании третьего этажа и кровли ТЦ "Алания Молл", предварительная площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
https://ria.ru/20241225/pozhar-1991150189.html
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владикавказ, сергей меняйло, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Владикавказ, Сергей Меняйло, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел еще до его открытия

Меняйло: взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел еще до его открытия

© РИА Новости / Михаил Божко | Перейти в медиабанкПоследствия пожара в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе. 25 декабря 2024
Последствия пожара в торговом центре Алания Молл во Владикавказе. 25 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Михаил Божко
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Последствия пожара в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе. 25 декабря 2024
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрыв в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошел еще до его открытия, сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло
"Торговый центр "Алания Молл" открыться не успел – взрыв произошел еще до открытия", - сказал Меняйло в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее глава республики сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, в результате пожара погибла женщина. Прокуратурой республики контролируется ход установления обстоятельств произошедшего. МЧС России сообщало о возгорании третьего этажа и кровли ТЦ "Алания Молл", предварительная площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
Пожар в торговом центре во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в ТЦ во Владикавказе
09:50
 
ВладикавказСергей МеняйлоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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