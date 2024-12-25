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СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций - РИА Новости, 25.12.2024
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02:11 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/operatsii-1991119385.html
СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций
СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций - РИА Новости, 25.12.2024
СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций
Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T02:11:00+03:00
2024-12-25T02:11:00+03:00
экономика
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
рбк (медиагруппа)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдана Шаблю.Сообщается, что речь идет о так называемых дропах — клиентах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения различных нелегальных финансовых операций.По словам Шабли, такая система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам. При этом, по его словам, ЦБ уже наладил с некоторыми кредитными организациями процедуры онлайн-контроля за переводами денежных средств физлиц.Он также подчеркнул, что новая система не будет копировать уже существующую платформу "Знай своего клиента", которая помогает отслеживать подозрительные финансовые операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
https://ria.ru/20241220/tsb-1990455492.html
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экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), рбк (медиагруппа), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), РБК (медиагруппа), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций

РБК: ЦБ разрабатывает единую систему для выявления сомнительных операций

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдана Шаблю.
Сообщается, что речь идет о так называемых дропах — клиентах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения различных нелегальных финансовых операций.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
ЦБ не ждет ослабления рубля из-за сохранения ключевой ставки
20 декабря, 16:36
По словам Шабли, такая система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам. При этом, по его словам, ЦБ уже наладил с некоторыми кредитными организациями процедуры онлайн-контроля за переводами денежных средств физлиц.
Он также подчеркнул, что новая система не будет копировать уже существующую платформу "Знай своего клиента", которая помогает отслеживать подозрительные финансовые операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
ЦБ не должен дать экономике перегреваться, заявила Набиуллина
20 декабря, 15:32
 
ЭкономикаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РБК (медиагруппа)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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