https://ria.ru/20241225/operatsii-1991119385.html
СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций
СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций - РИА Новости, 25.12.2024
СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций
Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T02:11:00+03:00
2024-12-25T02:11:00+03:00
2024-12-25T02:11:00+03:00
экономика
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
рбк (медиагруппа)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдана Шаблю.Сообщается, что речь идет о так называемых дропах — клиентах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения различных нелегальных финансовых операций.По словам Шабли, такая система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам. При этом, по его словам, ЦБ уже наладил с некоторыми кредитными организациями процедуры онлайн-контроля за переводами денежных средств физлиц.Он также подчеркнул, что новая система не будет копировать уже существующую платформу "Знай своего клиента", которая помогает отслеживать подозрительные финансовые операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
https://ria.ru/20241220/tsb-1990455492.html
https://ria.ru/20241220/tsb-1990433121.html
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экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), рбк (медиагруппа), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), РБК (медиагруппа), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций
РБК: ЦБ разрабатывает единую систему для выявления сомнительных операций