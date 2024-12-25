https://ria.ru/20241225/operatsii-1991119385.html

СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций

СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций - РИА Новости, 25.12.2024

СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций

Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T02:11:00+03:00

2024-12-25T02:11:00+03:00

2024-12-25T02:11:00+03:00

экономика

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

рбк (медиагруппа)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдана Шаблю.Сообщается, что речь идет о так называемых дропах — клиентах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения различных нелегальных финансовых операций.По словам Шабли, такая система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам. При этом, по его словам, ЦБ уже наладил с некоторыми кредитными организациями процедуры онлайн-контроля за переводами денежных средств физлиц.Он также подчеркнул, что новая система не будет копировать уже существующую платформу "Знай своего клиента", которая помогает отслеживать подозрительные финансовые операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

https://ria.ru/20241220/tsb-1990455492.html

https://ria.ru/20241220/tsb-1990433121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), рбк (медиагруппа), центральный банк рф (цб рф)