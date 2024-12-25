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ВСУ обстреляли гражданские объекты во Льгове
ВСУ обстреляли гражданские объекты во Льгове - РИА Новости, 25.12.2024
ВСУ обстреляли гражданские объекты во Льгове
ВСУ нанесли удар по городу Льгову, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:33:00+03:00
2024-12-25T10:33:00+03:00
2024-12-25T16:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по городу Льгову, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Очередное преступление нацистского режима. Нанесен удар по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова", — написал он.По словам Хинштейна, на месте работают все оперативные и аварийные службы, принимаются все необходимые меры. Врио губернатора добавил, что держит ситуацию на контроле.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, свыше 250 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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курская область, происшествия, льгов, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Льгов, Александр Хинштейн
ВСУ обстреляли гражданские объекты во Льгове
Хинштейн: ВСУ нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова