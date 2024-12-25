Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли гражданские объекты во Льгове - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 25.12.2024 (обновлено: 16:45 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/obstrel-1991163181.html
ВСУ обстреляли гражданские объекты во Льгове
ВСУ обстреляли гражданские объекты во Льгове - РИА Новости, 25.12.2024
ВСУ обстреляли гражданские объекты во Льгове
ВСУ нанесли удар по городу Льгову, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:33:00+03:00
2024-12-25T16:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
льгов
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991184106_0:135:459:393_1920x0_80_0_0_623a90269dad8688fe81a7f718beac50.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по городу Льгову, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Очередное преступление нацистского режима. Нанесен удар по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова", — написал он.По словам Хинштейна, на месте работают все оперативные и аварийные службы, принимаются все необходимые меры. Врио губернатора добавил, что держит ситуацию на контроле.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, свыше 250 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241225/montazhnik-1991126485.html
https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991125788.html
курская область
льгов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991184106_0:140:459:484_1920x0_80_0_0_7013828d210ca62772062d3188cf51d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия, льгов, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Льгов, Александр Хинштейн
ВСУ обстреляли гражданские объекты во Льгове

Хинштейн: ВСУ нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова

© Кадр видео из соцсетейПоследствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по городу Льгову, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Очередное преступление нацистского режима. Нанесен удар по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова", — написал он.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Работник Курской АЭС ушел на СВО после атаки на станцию
06:37
По словам Хинштейна, на месте работают все оперативные и аварийные службы, принимаются все необходимые меры.
Врио губернатора добавил, что держит ситуацию на контроле.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, свыше 250 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
Ликвидированное подразделение украинской армии из 47-й механизированной бригады ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В Курской области уничтожили пехотное подразделение ВСУ
06:17
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияЛьговАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала