https://ria.ru/20241225/obstrel-1991163181.html

ВСУ обстреляли гражданские объекты во Льгове

ВСУ обстреляли гражданские объекты во Льгове - РИА Новости, 25.12.2024

ВСУ обстреляли гражданские объекты во Льгове

ВСУ нанесли удар по городу Льгову, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T10:33:00+03:00

2024-12-25T10:33:00+03:00

2024-12-25T16:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

льгов

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991184106_0:135:459:393_1920x0_80_0_0_623a90269dad8688fe81a7f718beac50.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по городу Льгову, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Очередное преступление нацистского режима. Нанесен удар по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова", — написал он.По словам Хинштейна, на месте работают все оперативные и аварийные службы, принимаются все необходимые меры. Врио губернатора добавил, что держит ситуацию на контроле.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, свыше 250 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241225/montazhnik-1991126485.html

https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991125788.html

курская область

льгов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, происшествия, льгов, александр хинштейн