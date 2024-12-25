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ВСУ обстреляли Курскую область - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 25.12.2024 (обновлено: 11:58 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/obstrel-1991154595.html
ВСУ обстреляли Курскую область
ВСУ обстреляли Курскую область - РИА Новости, 25.12.2024
ВСУ обстреляли Курскую область
Город Льгов в Курской области обстрелян ВСУ, информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:03:00+03:00
2024-12-25T11:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
льгов
происшествия
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КУРСК, 25 дек - РИА Новости. Город Льгов в Курской области обстрелян ВСУ, информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Утром 25 декабря со стороны ВСУ обстрелян город Льгов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
курская область
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курская область, льгов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Льгов, Происшествия
ВСУ обстреляли Курскую область

ВСУ обстреляли Льгов в Курской области

© Кадр видео из соцсетейПоследствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
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КУРСК, 25 дек - РИА Новости. Город Льгов в Курской области обстрелян ВСУ, информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
"Утром 25 декабря со стороны ВСУ обстрелян город Льгов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьЛьговПроисшествия
 
 
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