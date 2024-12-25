https://ria.ru/20241225/obstrel-1991154595.html

ВСУ обстреляли Курскую область

ВСУ обстреляли Курскую область - РИА Новости, 25.12.2024

ВСУ обстреляли Курскую область

Город Льгов в Курской области обстрелян ВСУ, информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T10:03:00+03:00

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2024-12-25T11:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

льгов

происшествия

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КУРСК, 25 дек - РИА Новости. Город Льгов в Курской области обстрелян ВСУ, информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Утром 25 декабря со стороны ВСУ обстрелян город Льгов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

курская область

льгов

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курская область, льгов, происшествия