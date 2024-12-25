https://ria.ru/20241225/obse-1991294259.html
Постпред при ОБСЕ предупредил о переходе ситуации в Европе в горячую фазу
Постпред при ОБСЕ предупредил о переходе ситуации в Европе в горячую фазу - РИА Новости, 25.12.2024
Постпред при ОБСЕ предупредил о переходе ситуации в Европе в горячую фазу
Галопирующая деградация ОБСЕ и европейской безопасности грозит переходом ситуации в Европе в "горячую" фазу, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:09:00+03:00
2024-12-25T17:09:00+03:00
2024-12-25T17:09:00+03:00
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ВЕНА, 25 дек - РИА Новости. Галопирующая деградация ОБСЕ и европейской безопасности грозит переходом ситуации в Европе в "горячую" фазу, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. По словам дипломата, подводя итоги встречи глав МИД ОБСЕ на Мальте, можно отметить "гнетущую атмосферу". "Налицо галопирующая деградация как самой ОБСЕ, так и ситуации в Европе. Обстановка уже накалена до предела — это не просто холодная война, а предвестник более серьезных осложнений. Если не предпринять коллективных усилий, все может привести к крайнему сценарию. Министр (иностранных дел РФ Сергей Лавров - ред.) справедливо заметил, что заигравшиеся западные политики могут довести ситуацию до "горячей" фазы", – сказал Лукашевич. Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходил на Мальте 5-6 декабря. В мероприятии принял участие министр иностранных дел РФ. Этот визит стал первой поездкой Лаврова в страну Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988732343.html
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в мире, россия, европа, мальта, александр лукашевич, сергей лавров, обсе
В мире, Россия, Европа, Мальта, Александр Лукашевич, Сергей Лавров, ОБСЕ
Постпред при ОБСЕ предупредил о переходе ситуации в Европе в горячую фазу
Лукашевич: деградация ОБСЕ может привести ситуацию в Европе к горячей фазе