https://ria.ru/20241225/obse-1991290609.html
Лукашевич назвал ОБСЕ инструментом Запада
Лукашевич назвал ОБСЕ инструментом Запада - РИА Новости, 25.12.2024
Лукашевич назвал ОБСЕ инструментом Запада
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе утратила роль честного посредника, став инструментом Запада, что подрывает её миссию по урегулированию... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:53:00+03:00
2024-12-25T16:53:00+03:00
2024-12-25T16:54:00+03:00
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ВЕНА, 25 дек - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе утратила роль честного посредника, став инструментом Запада, что подрывает её миссию по урегулированию конфликтов, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Как отметил дипломат, организация в 2015 году получила "исторический шанс содействовать завершению конфликта на основе мирных соглашений". Он уточнил, что это был комплекс мер, направленный на выполнение Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН, но ОБСЕ полностью провалилась. "Признание бывших канцлера ФРГ и президента Франции, что Минские соглашения были лишь предлогом для передышки, чтобы вооружить Украину, только подчеркивает низменность подходов западных подписантов. Тот шанс ОБСЕ упустила. Организация не зарекомендовала себя как честный посредник в урегулировании конфликтов", - сказал Лукашевич. Он добавил, что ОБСЕ потерпела неудачу и в Грузии, и в армяно-азербайджанском контексте, и в Приднестровье. "Хотя важнейшая функция ОБСЕ —раннее предупреждение и урегулирование споров. Но на деле, где появляется ОБСЕ, возникают хаос или война, потому что западные страны пытаются манипулировать этими деструктивными процессами, считая ОБСЕ "своим институтом". Но ОБСЕ — наша общая организация, и мы в немалой степени ее создавали. У меня глубокое разочарование тем, что происходит", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20241212/zaharova-1988760249.html
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в мире, европа, россия, германия, александр лукашевич, обсе, оон
В мире, Европа, Россия, Германия, Александр Лукашевич, ОБСЕ, ООН
Лукашевич назвал ОБСЕ инструментом Запада
Лукашевич: ОБСЕ утратила роль честного посредника, став инструментом Запада