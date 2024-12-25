Рейтинг@Mail.ru
Многие страны в ОБСЕ представляют интересы НАТО и ЕС, заявил Лукашевич - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 25.12.2024 (обновлено: 16:40 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/obse-1991287201.html
Многие страны в ОБСЕ представляют интересы НАТО и ЕС, заявил Лукашевич
Многие страны в ОБСЕ представляют интересы НАТО и ЕС, заявил Лукашевич - РИА Новости, 25.12.2024
Многие страны в ОБСЕ представляют интересы НАТО и ЕС, заявил Лукашевич
Многие страны в ОБСЕ на практике представляют теперь интересы военно-политических блоков, а именно НАТО и Европейского союза, заявил РИА Новости постоянный... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:39:00+03:00
2024-12-25T16:40:00+03:00
в мире
россия
александр лукашевич
обсе
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767748820_0:117:3076:1847_1920x0_80_0_0_caccc57306032deb67c4e08d47263b45.jpg
ВЕНА, 25 дек - РИА Новости. Многие страны в ОБСЕ на практике представляют теперь интересы военно-политических блоков, а именно НАТО и Европейского союза, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Сегодня в ОБСЕ, по сути, не действуют суверенные государства. Хотя суверенитет стран-участников был закреплен в Хельсинкском заключительном акте, на практике многие государства представляют интересы военно-политических блоков — НАТО и Европейского союза", – сказал дипломат. По его словам, эти структуры обладают большинством, что стало особенно очевидно в атмосфере "антироссийской истерии, когда Россию обвинили во всех возможных грехах".
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988732343.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767748820_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_8421f19a434cb41a201aaeace5e10b47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, александр лукашевич, обсе, нато
В мире, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ, НАТО
Многие страны в ОБСЕ представляют интересы НАТО и ЕС, заявил Лукашевич

Лукашевич: на практике многие страны в ОБСЕ представляют интересы НАТО и ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАлександр Лукашевич
Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Александр Лукашевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 25 дек - РИА Новости. Многие страны в ОБСЕ на практике представляют теперь интересы военно-политических блоков, а именно НАТО и Европейского союза, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Сегодня в ОБСЕ, по сути, не действуют суверенные государства. Хотя суверенитет стран-участников был закреплен в Хельсинкском заключительном акте, на практике многие государства представляют интересы военно-политических блоков — НАТО и Европейского союза", – сказал дипломат.
По его словам, эти структуры обладают большинством, что стало особенно очевидно в атмосфере "антироссийской истерии, когда Россию обвинили во всех возможных грехах".
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
12 декабря, 07:31
 
В миреРоссияАлександр ЛукашевичОБСЕНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала