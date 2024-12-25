https://ria.ru/20241225/obse-1991287201.html

Многие страны в ОБСЕ представляют интересы НАТО и ЕС, заявил Лукашевич

Многие страны в ОБСЕ представляют интересы НАТО и ЕС, заявил Лукашевич - РИА Новости, 25.12.2024

Многие страны в ОБСЕ представляют интересы НАТО и ЕС, заявил Лукашевич

Многие страны в ОБСЕ на практике представляют теперь интересы военно-политических блоков, а именно НАТО и Европейского союза, заявил РИА Новости постоянный... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:39:00+03:00

2024-12-25T16:39:00+03:00

2024-12-25T16:40:00+03:00

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ВЕНА, 25 дек - РИА Новости. Многие страны в ОБСЕ на практике представляют теперь интересы военно-политических блоков, а именно НАТО и Европейского союза, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Сегодня в ОБСЕ, по сути, не действуют суверенные государства. Хотя суверенитет стран-участников был закреплен в Хельсинкском заключительном акте, на практике многие государства представляют интересы военно-политических блоков — НАТО и Европейского союза", – сказал дипломат. По его словам, эти структуры обладают большинством, что стало особенно очевидно в атмосфере "антироссийской истерии, когда Россию обвинили во всех возможных грехах".

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988732343.html

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в мире, россия, александр лукашевич, обсе, нато