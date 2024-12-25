https://ria.ru/20241225/novak-1991187441.html
Новак рассказал о реализации проекта газопровода в Китай через Казахстан
Новак рассказал о реализации проекта газопровода в Китай через Казахстан - РИА Новости, 25.12.2024
Новак рассказал о реализации проекта газопровода в Китай через Казахстан
Реализация проекта газопровода мощностью 45 миллиардов кубометров из России в Китай через Казахстан запущена: проводятся расчеты и технико-экономическое... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:37:00+03:00
2024-12-25T11:37:00+03:00
2024-12-25T11:37:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Реализация проекта газопровода мощностью 45 миллиардов кубометров из России в Китай через Казахстан запущена: проводятся расчеты и технико-экономическое обоснование, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Этот процесс, скажем так, запущен... Сейчас проводятся расчеты, технико-экономическое обоснование, идут переговоры", – рассказал Новак в интервью "России 24" о реализации проекта нового газопровода в Китай через Казахстан. Мощность нового газопровода должна составить 45 миллиардов кубометров в год, 10 миллиардов из них планируется направлять на газификацию северо-восточных областей Казахстана, добавил он.
https://ria.ru/20241225/gaz-1991129036.html
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экономика, казахстан, россия, китай, александр новак
Экономика, Казахстан, Россия, Китай, Александр Новак
Новак рассказал о реализации проекта газопровода в Китай через Казахстан
Новак: проект газопровода в Китай мощностью 45 млрд кубометров запущен