Страны НАТО не готовы противостоять России без участия США
Independent: лидеры трех стран НАТО признали, что не готовы противостоять России
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти Финляндии, Латвии и Эстонии признают, что европейские члены НАТО не готовы противостоять России без участия США и находятся на пределе возможностей в оказании военной помощи Киеву, сообщает издание Independent, взявшее интервью у президента Латвии Эдгара Ринкевича, президента Финляндии Александра Стубба и премьера Эстонии Кристена Михала.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
В частности, президент Финляндии заявил изданию, что, не представляет себе НАТО без США.
"Мы не готовы. Это совершенно очевидно", - заявил в интервью Independent латвийский лидер, отметив, что "нельзя просто надеяться на то, что США будут вкладываться в Европу как прежде".
Как пишет Independent, неспособность Европы "защитить себя", в особенности без участия США, только подчеркивает имеющиеся у нее сложности в продолжении оказания военной помощи Украине.
"В настоящее время одна из проблем заключается не только в том, что многие страны не готовы предоставить Украине оружие, а скорее в том, что оборонная промышленность не в состоянии производить его на необходимом уровне. Мы помогаем Украине, чем можем, но во многих случаях мы уже находимся на пределе наших возможностей", - приводит газета слова Ринкевича.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.