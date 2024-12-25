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Страны НАТО не готовы противостоять России без участия США - РИА Новости, 25.12.2024
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16:10 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/nato-1991280514.html
Страны НАТО не готовы противостоять России без участия США
Страны НАТО не готовы противостоять России без участия США - РИА Новости, 25.12.2024
Страны НАТО не готовы противостоять России без участия США
Власти Финляндии, Латвии и Эстонии признают, что европейские члены НАТО не готовы противостоять России без участия США и находятся на пределе возможностей в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:10:00+03:00
2024-12-25T16:10:00+03:00
в мире
сша
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эдгар ринкевич
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти Финляндии, Латвии и Эстонии признают, что европейские члены НАТО не готовы противостоять России без участия США и находятся на пределе возможностей в оказании военной помощи Киеву, сообщает издание Independent, взявшее интервью у президента Латвии Эдгара Ринкевича, президента Финляндии Александра Стубба и премьера Эстонии Кристена Михала. Ранее избранный президент США Дональд Трамп выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. "НАТО "не готова" сражаться против... России без США, заявили... лидеры трех стран альянса, призвав союзников значительно увеличить расходы на оборону", - пишет издание. В частности, президент Финляндии заявил изданию, что, не представляет себе НАТО без США. "Мы не готовы. Это совершенно очевидно", - заявил в интервью Independent латвийский лидер, отметив, что "нельзя просто надеяться на то, что США будут вкладываться в Европу как прежде". Как пишет Independent, неспособность Европы "защитить себя", в особенности без участия США, только подчеркивает имеющиеся у нее сложности в продолжении оказания военной помощи Украине. "В настоящее время одна из проблем заключается не только в том, что многие страны не готовы предоставить Украине оружие, а скорее в том, что оборонная промышленность не в состоянии производить его на необходимом уровне. Мы помогаем Украине, чем можем, но во многих случаях мы уже находимся на пределе наших возможностей", - приводит газета слова Ринкевича. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241207/razzhigaet-1987930305.html
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в мире, сша, россия, европа, эдгар ринкевич, дональд трамп, нато
В мире, США, Россия, Европа, Эдгар Ринкевич, Дональд Трамп, НАТО
Страны НАТО не готовы противостоять России без участия США

Independent: лидеры трех стран НАТО признали, что не готовы противостоять России

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти Финляндии, Латвии и Эстонии признают, что европейские члены НАТО не готовы противостоять России без участия США и находятся на пределе возможностей в оказании военной помощи Киеву, сообщает издание Independent, взявшее интервью у президента Латвии Эдгара Ринкевича, президента Финляндии Александра Стубба и премьера Эстонии Кристена Михала.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
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"НАТО "не готова" сражаться против... России без США, заявили... лидеры трех стран альянса, призвав союзников значительно увеличить расходы на оборону", - пишет издание.
В частности, президент Финляндии заявил изданию, что, не представляет себе НАТО без США.
"Мы не готовы. Это совершенно очевидно", - заявил в интервью Independent латвийский лидер, отметив, что "нельзя просто надеяться на то, что США будут вкладываться в Европу как прежде".
Как пишет Independent, неспособность Европы "защитить себя", в особенности без участия США, только подчеркивает имеющиеся у нее сложности в продолжении оказания военной помощи Украине.
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"В настоящее время одна из проблем заключается не только в том, что многие страны не готовы предоставить Украине оружие, а скорее в том, что оборонная промышленность не в состоянии производить его на необходимом уровне. Мы помогаем Украине, чем можем, но во многих случаях мы уже находимся на пределе наших возможностей", - приводит газета слова Ринкевича.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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