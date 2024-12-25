https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html

Захарова ответила на вопрос о задержании австралийского наемника в зоне СВО

Захарова ответила на вопрос о задержании австралийского наемника в зоне СВО - РИА Новости, 25.12.2024

Захарова ответила на вопрос о задержании австралийского наемника в зоне СВО

Австралийская сторона обратилась к России по поводу информации о задержании своего гражданина в зоне СВО, сведения проверяются, сообщила официальный... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:50:00+03:00

2024-12-25T16:50:00+03:00

2024-12-25T17:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Австралийская сторона обратилась к России по поводу информации о задержании своего гражданина в зоне СВО, сведения проверяются, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Посла РФ в Австралии Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли страны для обсуждения этой ситуации, заявил позже премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе."Могу подтвердить, что австралийская сторона действительно обратилась к нам по этому вопросу. В настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется. Мы вместе с компетентными ведомствами следим за этой ситуацией. Если будут те факты, которыми можно будет поделиться, мы обязательно это сделаем", - сказала Захарова на брифинге, комментируя информацию СМИ о якобы задержании австралийского наемника российскими военными в зоне спецоперации.При этом официальный представитель МИД России отметила, что в случившемся, если сведения подтвердятся, виновата официальная Канберра."Она попустительствует австралийским наемникам, которые воюют на стороне киевского режима, и, к сожалению, пока приходится констатировать, что эта тенденция не подлежит какому-то изменению. Нельзя говорить о том, что враждебная позиция австралийского политического истеблишмента в отношении России может как-то реформироваться. Канберра послушно следует в фарватере русофобского курса коллективного Запада", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20241223/naemniki-1990759476.html

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Ольга Фомченкова

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