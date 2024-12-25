Подмосковье переработало более 304 тонн тары и текстиля за текущий год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Московской области функционирует около трех тысяч пунктов приема вторичного сырья. За последний год они приняли более 300 тонн пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также 4,5 тонны текстиля. Эти данные предоставило министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, сообщил 360.ru.
Ведомство также отметило, что за минувшие 12 месяцев объем собранного вторсырья увеличился на 237% по сравнению с предыдущим годом. В ближайшем будущем на портале "Госуслуги" планируется запуск нового сервиса, который позволит предпринимателям размещать пункты сбора пластика, алюминия и текстиля.
Предполагаемые места для установки таких пунктов будут отображаться на интерактивной карте, что упростит подачу заявки и сократит время процесса до нескольких минут.
Ведомство также отметило, что за минувшие 12 месяцев объем собранного вторсырья увеличился на 237% по сравнению с предыдущим годом. В ближайшем будущем на портале "Госуслуги" планируется запуск нового сервиса, который позволит предпринимателям размещать пункты сбора пластика, алюминия и текстиля.
Предполагаемые места для установки таких пунктов будут отображаться на интерактивной карте, что упростит подачу заявки и сократит время процесса до нескольких минут.