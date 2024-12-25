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Подмосковье переработало более 304 тонн тары и текстиля за текущий год - РИА Новости, 25.12.2024
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Новости Подмосковья
 
15:50 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/musor-1991274564.html
Подмосковье переработало более 304 тонн тары и текстиля за текущий год
Подмосковье переработало более 304 тонн тары и текстиля за текущий год - РИА Новости, 25.12.2024
Подмосковье переработало более 304 тонн тары и текстиля за текущий год
В Московской области функционирует около трех тысяч пунктов приема вторичного сырья. За последний год они приняли более 300 тонн пластиковых бутылок и... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:50:00+03:00
2024-12-25T15:50:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Московской области функционирует около трех тысяч пунктов приема вторичного сырья. За последний год они приняли более 300 тонн пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также 4,5 тонны текстиля. Эти данные предоставило министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, сообщил 360.ru. Ведомство также отметило, что за минувшие 12 месяцев объем собранного вторсырья увеличился на 237% по сравнению с предыдущим годом. В ближайшем будущем на портале "Госуслуги" планируется запуск нового сервиса, который позволит предпринимателям размещать пункты сбора пластика, алюминия и текстиля. Предполагаемые места для установки таких пунктов будут отображаться на интерактивной карте, что упростит подачу заявки и сократит время процесса до нескольких минут.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье переработало более 304 тонн тары и текстиля за текущий год

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Московской области функционирует около трех тысяч пунктов приема вторичного сырья. За последний год они приняли более 300 тонн пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также 4,5 тонны текстиля. Эти данные предоставило министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, сообщил 360.ru.

Ведомство также отметило, что за минувшие 12 месяцев объем собранного вторсырья увеличился на 237% по сравнению с предыдущим годом. В ближайшем будущем на портале "Госуслуги" планируется запуск нового сервиса, который позволит предпринимателям размещать пункты сбора пластика, алюминия и текстиля.

Предполагаемые места для установки таких пунктов будут отображаться на интерактивной карте, что упростит подачу заявки и сократит время процесса до нескольких минут.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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