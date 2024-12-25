https://ria.ru/20241225/msp-1991050784.html
Корпорация МСП открыла "Цифровую мастерскую Деда Мороза" для бизнеса
Корпорация МСП открыла "Цифровую мастерскую Деда Мороза" для бизнеса - РИА Новости, 25.12.2024
Корпорация МСП открыла "Цифровую мастерскую Деда Мороза" для бизнеса
Корпорация МСП открыла "Цифровую мастерскую Деда Мороза" на специальной странице Цифровой платформы МСП.РФ, где уже зарегистрировались свыше 1 миллиона... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Корпорация МСП открыла "Цифровую мастерскую Деда Мороза" на специальной странице Цифровой платформы МСП.РФ, где уже зарегистрировались свыше 1 миллиона пользователей, сообщает пресс-служба КМСП.Воспользовавшись мастерской, каждый предприниматель может получить свою неповторимую елочную игрушку для своего бизнеса, которую создаст специальный ИИ-алгоритм.В пресс-службе отметили, что в "Цифровой мастерской Деда Мороза" искусственный интеллект создает эксклюзивные елочные игрушки для каждого, кто зайдет на праздничную страницу Цифровой платформы МСП.РФ и немного расскажет о своем бизнесе. Это будет также своеобразной рекламой для предприятий — увидеть информацию о бизнесе смогут все желающие.Основой праздничной "Цифровой мастерской Деда Мороза" является искусственный интеллект, который помогает создавать неповторимые игрушки, учитывая особенности каждого предприятия. Чтобы получить эксклюзивное новогоднее украшение, достаточно указать название компании и его описание. Причем чем более полным и интересным будет рассказ о своем бизнесе, тем более неповторимым получится елочная игрушка, которая, по мнению ИИ, отражает деятельность конкретного предприятия.Ранее, в 2023 году Корпорация МСП организовала для представителей малого и среднего бизнеса Digital Елку. Ее целью было объединить предпринимателей из всех регионов страны, поздравить их с Новым годом и помочь им оставить цифровой след на праздничной онлайн-странице в виде именного шара на виртуальной елке. Как и годом ранее, праздничная площадка размещалась на МСП.РФ.
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технологии, россия, дед мороз, корпорация мсп, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Технологии, Россия, Дед Мороз, Корпорация МСП, Твой бизнес – новости
Корпорация МСП открыла "Цифровую мастерскую Деда Мороза" для бизнеса
КМСП рассказала о работе "Цифровой мастерской Деда Мороза" для предпринимателей
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости.
Корпорация МСП открыла "Цифровую мастерскую Деда Мороза
" на специальной странице Цифровой платформы МСП.РФ, где уже зарегистрировались свыше 1 миллиона пользователей, сообщает пресс-служба КМСП.
Воспользовавшись мастерской, каждый предприниматель может получить свою неповторимую елочную игрушку для своего бизнеса, которую создаст специальный ИИ-алгоритм.
В пресс-службе отметили, что в "Цифровой мастерской Деда Мороза" искусственный интеллект создает эксклюзивные елочные игрушки для каждого, кто зайдет на праздничную страницу Цифровой платформы МСП.РФ и немного расскажет о своем бизнесе. Это будет также своеобразной рекламой для предприятий — увидеть информацию о бизнесе смогут все желающие.
Основой праздничной "Цифровой мастерской Деда Мороза" является искусственный интеллект, который помогает создавать неповторимые игрушки, учитывая особенности каждого предприятия. Чтобы получить эксклюзивное новогоднее украшение, достаточно указать название компании и его описание. Причем чем более полным и интересным будет рассказ о своем бизнесе, тем более неповторимым получится елочная игрушка, которая, по мнению ИИ, отражает деятельность конкретного предприятия.
Ранее, в 2023 году Корпорация МСП организовала для представителей малого и среднего бизнеса Digital Елку. Ее целью было объединить предпринимателей из всех регионов страны, поздравить их с Новым годом и помочь им оставить цифровой след на праздничной онлайн-странице в виде именного шара на виртуальной елке. Как и годом ранее, праздничная площадка размещалась на МСП.РФ.