https://ria.ru/20241225/msp-1991050784.html

Корпорация МСП открыла "Цифровую мастерскую Деда Мороза" для бизнеса

Корпорация МСП открыла "Цифровую мастерскую Деда Мороза" для бизнеса - РИА Новости, 25.12.2024

Корпорация МСП открыла "Цифровую мастерскую Деда Мороза" для бизнеса

Корпорация МСП открыла "Цифровую мастерскую Деда Мороза" на специальной странице Цифровой платформы МСП.РФ, где уже зарегистрировались свыше 1 миллиона... РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Корпорация МСП открыла "Цифровую мастерскую Деда Мороза" на специальной странице Цифровой платформы МСП.РФ, где уже зарегистрировались свыше 1 миллиона пользователей, сообщает пресс-служба КМСП.Воспользовавшись мастерской, каждый предприниматель может получить свою неповторимую елочную игрушку для своего бизнеса, которую создаст специальный ИИ-алгоритм.В пресс-службе отметили, что в "Цифровой мастерской Деда Мороза" искусственный интеллект создает эксклюзивные елочные игрушки для каждого, кто зайдет на праздничную страницу Цифровой платформы МСП.РФ и немного расскажет о своем бизнесе. Это будет также своеобразной рекламой для предприятий — увидеть информацию о бизнесе смогут все желающие.Основой праздничной "Цифровой мастерской Деда Мороза" является искусственный интеллект, который помогает создавать неповторимые игрушки, учитывая особенности каждого предприятия. Чтобы получить эксклюзивное новогоднее украшение, достаточно указать название компании и его описание. Причем чем более полным и интересным будет рассказ о своем бизнесе, тем более неповторимым получится елочная игрушка, которая, по мнению ИИ, отражает деятельность конкретного предприятия.Ранее, в 2023 году Корпорация МСП организовала для представителей малого и среднего бизнеса Digital Елку. Ее целью было объединить предпринимателей из всех регионов страны, поздравить их с Новым годом и помочь им оставить цифровой след на праздничной онлайн-странице в виде именного шара на виртуальной елке. Как и годом ранее, праздничная площадка размещалась на МСП.РФ.

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технологии, россия, дед мороз, корпорация мсп, твой бизнес – новости