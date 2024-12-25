https://ria.ru/20241225/moskva-1991345456.html
В Москве организовали новогоднюю программу для семей из СНГ и приграничья
В Москве организовали новогоднюю программу для семей из СНГ и приграничья - РИА Новости, 25.12.2024
В Москве организовали новогоднюю программу для семей из СНГ и приграничья
АНО "Евразия" организовало для многодетных семей из стран СНГ и пограничных регионов России новогоднюю программу в Москве, многие из них признавались, что... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T23:48:00+03:00
2024-12-25T23:48:00+03:00
2024-12-25T23:48:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. АНО "Евразия" организовало для многодетных семей из стран СНГ и пограничных регионов России новогоднюю программу в Москве, многие из них признавались, что впервые оказались в столице России, тем более - на мероприятиях такого высокого уровня, передает корреспондент РИА Новости. В Москву на несколько дней приехали три тысячи детей и их родителей из стран СНГ, а также Курской и Белгородской областей России. Их ждала насыщенная программа - экскурсия по российской столице, новое ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик" и праздничная программа "Дедморозовка" в парке аттракционов "Остров мечты". "Пускай мы живем в разных странах, но нас всё равно объединяет наше прошлое. Нас объединяет культура. Нас объединяют наши традиции. И, конечно, сказка - волшебный "Щелкунчик", она благодаря Петру Ильичу Чайковскому стала нашей советской, российской, международной сказкой. И мы все ее любим", - цитирует Татьяну Навку пресс-служба АНО "Евразия". Олимпийская чемпионка по танцам на льду также поблагодарила АНО "Евразия" за помощь в организации праздника. Среди гостей Москвы была 36-летняя учительница русского языка из Прохоровки (Белгородская область) Юлия Кислякова и пятеро ее детей. Муж-полицейский и старшая дочь остались дома - супруг не смог оставить работу, а дочка готовится к ЕГЭ и поступлению в вуз. "Время сейчас сложное - от нас всего 70 километров до Украины, не так далеко оккупированные ВСУ районы Курской области. Дети слышат звуки ПВО, авиацию. Всё это тревожно. Так что для нас попасть в Москву на праздники - это большое событие и возможность отвлечься", - рассказала Кислякова РИА Новости. Она призналась, что для многодетной семьи из деревни поездка в Москву, да еще на мероприятия такого уровня казалась недостижимой мечтой. К счастью, организаторы взяли на себя все расходы. В программу "Евразии" семья Кисляковой попала через областную организацию, работающую с многодетными семьями. До последнего не верила в возможность поехать в Москву и семья Азамата Бедельбаева из Бишкека. "Мы до последнего момента думали, что это какой-то розыгрыш или мошенничество, и ни в какую Москву мы не попадем", - признался глава семейства. По его словам, семья впервые посещает Россию. "Моя средняя дочка увлекается фигурным катанием, поэтому для нас возможность живьем увидеть Навку, ее воспитанников, в том числе Камилу Валиеву - это просто какая-то сказка", - признался Бедельбаев. "Семья - это опора для каждого человека и тот важный фундамент, на котором держится любое государство, поэтому в проектах АНО "Евразия" большое внимание уделяется поддержке традиционной семьи и продвижению семейных ценностей. В столице России собрались люди, которых объединяет общая история, уважение к традициям, единые ценности, где семья - одна из важнейших. АНО "Евразия" уделяет особое внимание поддержке многодетных семей, так как именно в семье закладывается фундамент личности, ее отношение к миру, к другим людям и к самому себе. Организация ставит перед собой задачу способствовать укреплению традиционных ценностей и созданию благоприятной атмосферы для внутрисемейного общения", - пояснили замысел мероприятия в пресс-службе организации.
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москва, россия, бишкек, татьяна навка, камила валиева, общество
Москва, Россия, Бишкек, Татьяна Навка, Камила Валиева, Общество
В Москве организовали новогоднюю программу для семей из СНГ и приграничья
Многодетные семьи СНГ и приграничья РФ посетили новогоднюю программу "Евразии"
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. АНО "Евразия" организовало для многодетных семей из стран СНГ и пограничных регионов России новогоднюю программу в Москве, многие из них признавались, что впервые оказались в столице России, тем более - на мероприятиях такого высокого уровня, передает корреспондент РИА Новости.
В Москву на несколько дней приехали три тысячи детей и их родителей из стран СНГ, а также Курской и Белгородской областей России. Их ждала насыщенная программа - экскурсия по российской столице, новое ледовое шоу Татьяны Навки
"Щелкунчик" и праздничная программа "Дедморозовка" в парке аттракционов "Остров мечты".
"Пускай мы живем в разных странах, но нас всё равно объединяет наше прошлое. Нас объединяет культура. Нас объединяют наши традиции. И, конечно, сказка - волшебный "Щелкунчик", она благодаря Петру Ильичу Чайковскому стала нашей советской, российской, международной сказкой. И мы все ее любим", - цитирует Татьяну Навку пресс-служба АНО "Евразия".
Олимпийская чемпионка по танцам на льду также поблагодарила АНО "Евразия" за помощь в организации праздника.
Среди гостей Москвы была 36-летняя учительница русского языка из Прохоровки (Белгородская область) Юлия Кислякова и пятеро ее детей. Муж-полицейский и старшая дочь остались дома - супруг не смог оставить работу, а дочка готовится к ЕГЭ и поступлению в вуз.
"Время сейчас сложное - от нас всего 70 километров до Украины, не так далеко оккупированные ВСУ районы Курской области. Дети слышат звуки ПВО, авиацию. Всё это тревожно. Так что для нас попасть в Москву на праздники - это большое событие и возможность отвлечься", - рассказала Кислякова РИА Новости.
Она призналась, что для многодетной семьи из деревни поездка в Москву
, да еще на мероприятия такого уровня казалась недостижимой мечтой. К счастью, организаторы взяли на себя все расходы. В программу "Евразии" семья Кисляковой попала через областную организацию, работающую с многодетными семьями.
До последнего не верила в возможность поехать в Москву и семья Азамата Бедельбаева из Бишкека
.
"Мы до последнего момента думали, что это какой-то розыгрыш или мошенничество, и ни в какую Москву мы не попадем", - признался глава семейства. По его словам, семья впервые посещает Россию
.
"Моя средняя дочка увлекается фигурным катанием, поэтому для нас возможность живьем увидеть Навку, ее воспитанников, в том числе Камилу Валиеву
- это просто какая-то сказка", - признался Бедельбаев.
"Семья - это опора для каждого человека и тот важный фундамент, на котором держится любое государство, поэтому в проектах АНО "Евразия" большое внимание уделяется поддержке традиционной семьи и продвижению семейных ценностей. В столице России собрались люди, которых объединяет общая история, уважение к традициям, единые ценности, где семья - одна из важнейших. АНО "Евразия" уделяет особое внимание поддержке многодетных семей, так как именно в семье закладывается фундамент личности, ее отношение к миру, к другим людям и к самому себе. Организация ставит перед собой задачу способствовать укреплению традиционных ценностей и созданию благоприятной атмосферы для внутрисемейного общения", - пояснили замысел мероприятия в пресс-службе организации.