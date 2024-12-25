Костомаровский мост отремонтировали в центре Москвы
Петр Бирюков: в центре Москвы отремонтировали Костомаровский мост
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали Костомаровский мост в центре Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновили Костомаровский мост в Таганском районе, который был построен в 1941 году на месте старого кирпичного арочного моста и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что на время работ движение транспорта полностью не закрывалось, вводились поэтапные перекрытия полос.
"В рамках проекта заменили гидроизоляцию, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие. Отремонтировали тротуары, лестничные сходы и несущих конструкций сооружения. Проведение капитального ремонта позволило продлить срок эксплуатации Костомаровского моста, обеспечить безопасность водителей и пешеходов", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта.