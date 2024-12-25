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Ракова рассказала о режиме работы пунктов обогрева в новогодние праздники - РИА Новости, 25.12.2024
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13:26 25.12.2024 (обновлено: 13:27 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/moskva-1991225765.html
Ракова рассказала о режиме работы пунктов обогрева в новогодние праздники
Ракова рассказала о режиме работы пунктов обогрева в новогодние праздники - РИА Новости, 25.12.2024
Ракова рассказала о режиме работы пунктов обогрева в новогодние праздники
Пункты обогрева для бездомных продолжат работать в Москве в новогодние праздники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:26:00+03:00
2024-12-25T13:27:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пункты обогрева для бездомных продолжат работать в Москве в новогодние праздники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Москва - город неравнодушных людей. В период серьезных морозов нам особенно важно объединиться в помощи тем, кто по разным причинам оказался на улице. В зимние праздники город продолжит оказывать комплексную поддержку бездомным людям в Центре социальной адаптации и городских пунктах обогрева", - сказала Ракова. Она отметила, что, обратившись туда, бездомные люди могут рассчитывать не только на тепло, но и на всестороннюю помощь мобильной бригады для дальнейшего возвращения к полноценной жизни. "Для нас важно не просто дать человеку временный кров, но и предоставить все инструменты для выхода из тяжелой ситуации. В центре социальной адаптации с каждым работают индивидуально. В зависимости от личной истории, человеку окажут поддержку в восстановлении документов, трудоустройстве, налаживании утерянных контактов с близкими, а также предложат сопровождение юристов и психологов", - добавила Ракова. Вице-мэр подчеркнула, что в преддверии праздников усиленно информирование о возможностях поддержки - плакаты с контактами мобильной службы помощи бездомным появились на подъездах по всему городу. "Мобильные пункты обогрева находятся возле Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов. Они открыты с 20.00 до 08.00 следующего дня", - уточнила Ракова. Она отметила, что в этом году при поддержке центра социальной адаптации полностью прошли ресоциализацию 273 человека, а еще около полутора тысяч – смогли восстановить утерянные или получить отсутствующие документы. Также в этом сезоне с октября по декабрь было оказано 12,5 тысячи услуг по обогреву.
https://ria.ru/20240919/zabolevaemost-1973641509.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Ракова рассказала о режиме работы пунктов обогрева в новогодние праздники

Ракова: пункты обогрева для бездомных в Москве продолжат работать в праздники

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пункты обогрева для бездомных продолжат работать в Москве в новогодние праздники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Москва - город неравнодушных людей. В период серьезных морозов нам особенно важно объединиться в помощи тем, кто по разным причинам оказался на улице. В зимние праздники город продолжит оказывать комплексную поддержку бездомным людям в Центре социальной адаптации и городских пунктах обогрева", - сказала Ракова.
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Она отметила, что, обратившись туда, бездомные люди могут рассчитывать не только на тепло, но и на всестороннюю помощь мобильной бригады для дальнейшего возвращения к полноценной жизни. "Для нас важно не просто дать человеку временный кров, но и предоставить все инструменты для выхода из тяжелой ситуации. В центре социальной адаптации с каждым работают индивидуально. В зависимости от личной истории, человеку окажут поддержку в восстановлении документов, трудоустройстве, налаживании утерянных контактов с близкими, а также предложат сопровождение юристов и психологов", - добавила Ракова.
Вице-мэр подчеркнула, что в преддверии праздников усиленно информирование о возможностях поддержки - плакаты с контактами мобильной службы помощи бездомным появились на подъездах по всему городу. "Мобильные пункты обогрева находятся возле Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов. Они открыты с 20.00 до 08.00 следующего дня", - уточнила Ракова.
Она отметила, что в этом году при поддержке центра социальной адаптации полностью прошли ресоциализацию 273 человека, а еще около полутора тысяч – смогли восстановить утерянные или получить отсутствующие документы. Также в этом сезоне с октября по декабрь было оказано 12,5 тысячи услуг по обогреву.
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