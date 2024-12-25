https://ria.ru/20241225/moskva-1991178317.html
На Зубовском бульваре в Москве автобус столкнулся с двумя машинами
На Зубовском бульваре в Москве автобус столкнулся с двумя машинами - РИА Новости, 25.12.2024
На Зубовском бульваре в Москве автобус столкнулся с двумя машинами
Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Зубовском бульваре около Музея Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:12:00+03:00
2024-12-25T11:12:00+03:00
2024-12-25T11:49:00+03:00
происшествия
авто
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Зубовском бульваре около Музея Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Автобус маршрута с910 столкнулся с двумя черными машинами. У него повреждены лобовое стекло и фары. Как отмечает корреспондент, сильных повреждений другие участники ДТП не получили, у них разбиты габаритные огни, помяты передние и задние части автомобилей.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, в результате ДТП пострадавших нет."По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом и другим легковым автомобилем", - рассказали в ведомстве.Там добавили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20241224/trassa-1990971111.html
https://ria.ru/20241222/rebenok-1990749657.html
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происшествия, авто
На Зубовском бульваре в Москве автобус столкнулся с двумя машинами
Автобус столкнулся с двумя автомобилями на Зубовском бульваре около Музея Москвы
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Зубовском бульваре около Музея Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Автобус маршрута с910 столкнулся с двумя черными машинами. У него повреждены лобовое стекло и фары.
Как отмечает корреспондент, сильных повреждений другие участники ДТП не получили, у них разбиты габаритные огни, помяты передние и задние части автомобилей.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, в результате ДТП пострадавших нет.
"По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом и другим легковым автомобилем", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.