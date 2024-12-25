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На Зубовском бульваре в Москве автобус столкнулся с двумя машинами - РИА Новости, 25.12.2024
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11:12 25.12.2024 (обновлено: 11:49 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/moskva-1991178317.html
На Зубовском бульваре в Москве автобус столкнулся с двумя машинами
На Зубовском бульваре в Москве автобус столкнулся с двумя машинами - РИА Новости, 25.12.2024
На Зубовском бульваре в Москве автобус столкнулся с двумя машинами
Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Зубовском бульваре около Музея Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2024
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происшествия
авто
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Зубовском бульваре около Музея Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Автобус маршрута с910 столкнулся с двумя черными машинами. У него повреждены лобовое стекло и фары. Как отмечает корреспондент, сильных повреждений другие участники ДТП не получили, у них разбиты габаритные огни, помяты передние и задние части автомобилей.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, в результате ДТП пострадавших нет."По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом и другим легковым автомобилем", - рассказали в ведомстве.Там добавили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20241224/trassa-1990971111.html
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
На Зубовском бульваре в Москве автобус столкнулся с двумя машинами

Автобус столкнулся с двумя автомобилями на Зубовском бульваре около Музея Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Зубовском бульваре около Музея Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Автобус маршрута с910 столкнулся с двумя черными машинами. У него повреждены лобовое стекло и фары.
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Как отмечает корреспондент, сильных повреждений другие участники ДТП не получили, у них разбиты габаритные огни, помяты передние и задние части автомобилей.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, в результате ДТП пострадавших нет.
"По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом и другим легковым автомобилем", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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