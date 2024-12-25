https://ria.ru/20241225/moldaviya-1991276742.html
В молдавской оппозиции назвали Санду узурпатором
В молдавской оппозиции назвали Санду узурпатором - РИА Новости, 25.12.2024
В молдавской оппозиции назвали Санду узурпатором
Молдавская оппозиция не признаёт Майю Санду в качестве президента и считает ее узурпатором, заявил журналистам лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:01:00+03:00
2024-12-25T16:01:00+03:00
2024-12-25T16:01:00+03:00
в мире
молдавия
россия
майя санду
илан шор
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_0:75:2961:1740_1920x0_80_0_0_b85c38ed14db2c9d4002188c3a3fb9bc.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Молдавская оппозиция не признаёт Майю Санду в качестве президента и считает ее узурпатором, заявил журналистам лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Санду 24 декабря принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии. "Она не вступила в свой второй срок президентства, она узурпировала офис здания президента. Она нелегитимный избранный президент. Мы и многие руководители регионов, включая Гагаузию, которая об этом сказала, не считают выборы президента легитимными. И мы считаем, что вчера произошел очередной захват просто государственного здания", - сказал Шор. Он отметил, что для Запада Молдавия - "очередное поле боя" с Россией. "Поэтому они в Молдавии разрешают все. Беспредельничать, узурпировать выборы и делать многие такого рода вещи. И пока это будет продолжаться, к сожалению, это будет захваченное государство", - отметил он.
https://ria.ru/20241106/moldaviya-1981968700.html
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8da217fdad6cf9521a1ff83a1ad5894f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, майя санду, илан шор, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду, Илан Шор, Выборы в Молдавии — 2024
В молдавской оппозиции назвали Санду узурпатором
Лидер оппозиционного блока "Победа" Шор назвал Санду узурпатором