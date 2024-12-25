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В молдавской оппозиции назвали Санду узурпатором - РИА Новости, 25.12.2024
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16:01 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/moldaviya-1991276742.html
В молдавской оппозиции назвали Санду узурпатором
В молдавской оппозиции назвали Санду узурпатором - РИА Новости, 25.12.2024
В молдавской оппозиции назвали Санду узурпатором
Молдавская оппозиция не признаёт Майю Санду в качестве президента и считает ее узурпатором, заявил журналистам лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:01:00+03:00
2024-12-25T16:01:00+03:00
в мире
молдавия
россия
майя санду
илан шор
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Молдавская оппозиция не признаёт Майю Санду в качестве президента и считает ее узурпатором, заявил журналистам лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Санду 24 декабря принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии. "Она не вступила в свой второй срок президентства, она узурпировала офис здания президента. Она нелегитимный избранный президент. Мы и многие руководители регионов, включая Гагаузию, которая об этом сказала, не считают выборы президента легитимными. И мы считаем, что вчера произошел очередной захват просто государственного здания", - сказал Шор. Он отметил, что для Запада Молдавия - "очередное поле боя" с Россией. "Поэтому они в Молдавии разрешают все. Беспредельничать, узурпировать выборы и делать многие такого рода вещи. И пока это будет продолжаться, к сожалению, это будет захваченное государство", - отметил он.
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в мире, молдавия, россия, майя санду, илан шор, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду, Илан Шор, Выборы в Молдавии — 2024
В молдавской оппозиции назвали Санду узурпатором

Лидер оппозиционного блока "Победа" Шор назвал Санду узурпатором

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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Майя Санду . Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Молдавская оппозиция не признаёт Майю Санду в качестве президента и считает ее узурпатором, заявил журналистам лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Санду 24 декабря принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии.
"Она не вступила в свой второй срок президентства, она узурпировала офис здания президента. Она нелегитимный избранный президент. Мы и многие руководители регионов, включая Гагаузию, которая об этом сказала, не считают выборы президента легитимными. И мы считаем, что вчера произошел очередной захват просто государственного здания", - сказал Шор.
Он отметил, что для Запада Молдавия - "очередное поле боя" с Россией. "Поэтому они в Молдавии разрешают все. Беспредельничать, узурпировать выборы и делать многие такого рода вещи. И пока это будет продолжаться, к сожалению, это будет захваченное государство", - отметил он.
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В миреМолдавияРоссияМайя СандуИлан ШорВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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