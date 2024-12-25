https://ria.ru/20241225/moldaviya-1991276742.html

В молдавской оппозиции назвали Санду узурпатором

В молдавской оппозиции назвали Санду узурпатором - РИА Новости, 25.12.2024

В молдавской оппозиции назвали Санду узурпатором

Молдавская оппозиция не признаёт Майю Санду в качестве президента и считает ее узурпатором, заявил журналистам лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-25T16:01:00+03:00

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выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Молдавская оппозиция не признаёт Майю Санду в качестве президента и считает ее узурпатором, заявил журналистам лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Санду 24 декабря принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии. "Она не вступила в свой второй срок президентства, она узурпировала офис здания президента. Она нелегитимный избранный президент. Мы и многие руководители регионов, включая Гагаузию, которая об этом сказала, не считают выборы президента легитимными. И мы считаем, что вчера произошел очередной захват просто государственного здания", - сказал Шор. Он отметил, что для Запада Молдавия - "очередное поле боя" с Россией. "Поэтому они в Молдавии разрешают все. Беспредельничать, узурпировать выборы и делать многие такого рода вещи. И пока это будет продолжаться, к сожалению, это будет захваченное государство", - отметил он.

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1981968700.html

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Ольга Фомченкова

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