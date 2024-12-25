https://ria.ru/20241225/minpromtorg-1991128852.html
Минпромторг прорабатывает возможность запуска промкластера в Таджикистане
Минпромторг прорабатывает возможность запуска промкластера в Таджикистане - РИА Новости, 25.12.2024
Минпромторг прорабатывает возможность запуска промкластера в Таджикистане
Минпромторг РФ прорабатывает возможность запуска промышленного кластера в Таджикистане, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T07:26:00+03:00
2024-12-25T07:26:00+03:00
2024-12-25T07:26:00+03:00
экономика
технологии
таджикистан
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Минпромторг РФ прорабатывает возможность запуска промышленного кластера в Таджикистане, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов. "На данный момент в активной степени проработки находится проект по запуску промышленного кластера в Таджикистане. Одним из преимуществ проекта будет являться российское управление объектом", - отметил Алиханов. Он добавил, что российские предприятия легкой промышленности, химического комплекса, машиностроения, а также производители электротехнического оборудования проявили заинтересованность в размещении в промышленном кластере Таджикистана. Также с таджикскими партнерами договорились об особых налоговых режимах для будущих резидентов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
https://ria.ru/20241224/minpromtorg-1991112702.html
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экономика, технологии, таджикистан, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Таджикистан, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг прорабатывает возможность запуска промкластера в Таджикистане
Алиханов: Минпромторг прорабатывает запуск промышленного кластера в Таджикистане