Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг прорабатывает возможность запуска промкластера в Таджикистане - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/minpromtorg-1991128852.html
Минпромторг прорабатывает возможность запуска промкластера в Таджикистане
Минпромторг прорабатывает возможность запуска промкластера в Таджикистане - РИА Новости, 25.12.2024
Минпромторг прорабатывает возможность запуска промкластера в Таджикистане
Минпромторг РФ прорабатывает возможность запуска промышленного кластера в Таджикистане, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T07:26:00+03:00
2024-12-25T07:26:00+03:00
экономика
технологии
таджикистан
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079944_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_e0b92b9f606e59fdaa3f4c5c00a9d76c.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Минпромторг РФ прорабатывает возможность запуска промышленного кластера в Таджикистане, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов. "На данный момент в активной степени проработки находится проект по запуску промышленного кластера в Таджикистане. Одним из преимуществ проекта будет являться российское управление объектом", - отметил Алиханов. Он добавил, что российские предприятия легкой промышленности, химического комплекса, машиностроения, а также производители электротехнического оборудования проявили заинтересованность в размещении в промышленном кластере Таджикистана. Также с таджикскими партнерами договорились об особых налоговых режимах для будущих резидентов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
https://ria.ru/20241224/minpromtorg-1991112702.html
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079944_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_447be3b1e02e6b9d958a4ce40b4ce7ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, таджикистан, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Таджикистан, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг прорабатывает возможность запуска промкластера в Таджикистане

Алиханов: Минпромторг прорабатывает запуск промышленного кластера в Таджикистане

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Минпромторг РФ прорабатывает возможность запуска промышленного кластера в Таджикистане, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов.
"На данный момент в активной степени проработки находится проект по запуску промышленного кластера в Таджикистане. Одним из преимуществ проекта будет являться российское управление объектом", - отметил Алиханов.
Он добавил, что российские предприятия легкой промышленности, химического комплекса, машиностроения, а также производители электротехнического оборудования проявили заинтересованность в размещении в промышленном кластере Таджикистана. Также с таджикскими партнерами договорились об особых налоговых режимах для будущих резидентов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Минпромторг подготовил обновил проект о "российской полке" в магазинах
Вчера, 22:57
 
ЭкономикаТехнологииТаджикистанРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала