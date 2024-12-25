https://ria.ru/20241225/minpromtorg-1991128852.html

Минпромторг прорабатывает возможность запуска промкластера в Таджикистане

Минпромторг прорабатывает возможность запуска промкластера в Таджикистане - РИА Новости, 25.12.2024

Минпромторг прорабатывает возможность запуска промкластера в Таджикистане

Минпромторг РФ прорабатывает возможность запуска промышленного кластера в Таджикистане, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T07:26:00+03:00

2024-12-25T07:26:00+03:00

2024-12-25T07:26:00+03:00

экономика

технологии

таджикистан

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Минпромторг РФ прорабатывает возможность запуска промышленного кластера в Таджикистане, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов. "На данный момент в активной степени проработки находится проект по запуску промышленного кластера в Таджикистане. Одним из преимуществ проекта будет являться российское управление объектом", - отметил Алиханов. Он добавил, что российские предприятия легкой промышленности, химического комплекса, машиностроения, а также производители электротехнического оборудования проявили заинтересованность в размещении в промышленном кластере Таджикистана. Также с таджикскими партнерами договорились об особых налоговых режимах для будущих резидентов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.

https://ria.ru/20241224/minpromtorg-1991112702.html

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экономика, технологии, таджикистан, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)