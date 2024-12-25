https://ria.ru/20241225/mid-1991284807.html

Киев не может сам создать ядерное оружие, заявили в МИД

Киев не может сам создать ядерное оружие, заявили в МИД - РИА Новости, 25.12.2024

Киев не может сам создать ядерное оружие, заявили в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев самостоятельно не может создать ядерное оружие, только если получит компоненты от других... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:30:00+03:00

2024-12-25T16:30:00+03:00

2024-12-25T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев самостоятельно не может создать ядерное оружие, только если получит компоненты от других государств."Самостоятельно Киевский режим, как там они говорят, за несколько недель не может создать ядерное оружие, это факт", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости."Вообще-то Киевскому режиму с отопительным сезоном разобраться бы, а не хвататься за ядерное оружие - вот приоритет - людей согреть и накормить", - добавила она. По словам Захаровой, "единственная возможность, если говорить о создании ядерного оружия на Украине, это только в том случае, если террористический режим Зеленского получит важные для этой работы компоненты извне, от других государств".

https://ria.ru/20241219/ssha-1990278982.html

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в мире, киев, россия, украина, мария захарова