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Киев не может сам создать ядерное оружие, заявили в МИД - РИА Новости, 25.12.2024
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16:30 25.12.2024 (обновлено: 16:48 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/mid-1991284807.html
Киев не может сам создать ядерное оружие, заявили в МИД
Киев не может сам создать ядерное оружие, заявили в МИД - РИА Новости, 25.12.2024
Киев не может сам создать ядерное оружие, заявили в МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев самостоятельно не может создать ядерное оружие, только если получит компоненты от других... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:30:00+03:00
2024-12-25T16:48:00+03:00
в мире
киев
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украина
мария захарова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев самостоятельно не может создать ядерное оружие, только если получит компоненты от других государств."Самостоятельно Киевский режим, как там они говорят, за несколько недель не может создать ядерное оружие, это факт", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости."Вообще-то Киевскому режиму с отопительным сезоном разобраться бы, а не хвататься за ядерное оружие - вот приоритет - людей согреть и накормить", - добавила она. По словам Захаровой, "единственная возможность, если говорить о создании ядерного оружия на Украине, это только в том случае, если террористический режим Зеленского получит важные для этой работы компоненты извне, от других государств".
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в мире, киев, россия, украина, мария захарова
В мире, Киев, Россия, Украина, Мария Захарова
Киев не может сам создать ядерное оружие, заявили в МИД

В МИД заявили, что Киев не может самостоятельно создать ядерное оружие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев самостоятельно не может создать ядерное оружие, только если получит компоненты от других государств.
"Самостоятельно Киевский режим, как там они говорят, за несколько недель не может создать ядерное оружие, это факт", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Вообще-то Киевскому режиму с отопительным сезоном разобраться бы, а не хвататься за ядерное оружие - вот приоритет - людей согреть и накормить", - добавила она. По словам Захаровой, "единственная возможность, если говорить о создании ядерного оружия на Украине, это только в том случае, если террористический режим Зеленского получит важные для этой работы компоненты извне, от других государств".
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