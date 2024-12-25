Рейтинг@Mail.ru
МИД опроверг обвинения Украины в повреждении посольств в Киеве - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/mid-1991281018.html
МИД опроверг обвинения Украины в повреждении посольств в Киеве
МИД опроверг обвинения Украины в повреждении посольств в Киеве - РИА Новости, 25.12.2024
МИД опроверг обвинения Украины в повреждении посольств в Киеве
Попытки обвинить Россию в повреждении посольств в Киеве беспочвенны: проблемы дипломатам создает неправильная работа украинских ПВО, заявила официальный... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:11:00+03:00
2024-12-25T16:11:00+03:00
в мире
киев
россия
мария захарова
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Попытки обвинить Россию в повреждении посольств в Киеве беспочвенны: проблемы дипломатам создает неправильная работа украинских ПВО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Попытки Киева и Запада сместить фокус внимания со своих террористических атак на якобы ответственность России за, как они это формулируют, повреждение помещений ряда иностранных дипмиссий в Киеве абсолютно беспочвенны", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она подчеркнула, что, как сообщало российское Минобороны, проблемы для дипломатов в Киеве создают непрофессионально используемые украинскими войсками западные системы противовоздушной обороны. Утром 20 декабря в Киеве прогремели несколько взрывов, российское оборонное ведомство позднее сообщило, что удар был нанесен по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторскому бюро "Луч". Представители украинских властей обвиняли РФ в повреждении зданий посольств в Киеве, но никаких доказательств не привели.
https://ria.ru/20241222/posolstvo-1990663886.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, мария захарова, служба безопасности украины
В мире, Киев, Россия, Мария Захарова, Служба безопасности Украины
МИД опроверг обвинения Украины в повреждении посольств в Киеве

Захарова: попытки обвинить Россию в повреждении посольств в Киеве беспочвенны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Попытки обвинить Россию в повреждении посольств в Киеве беспочвенны: проблемы дипломатам создает неправильная работа украинских ПВО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Попытки Киева и Запада сместить фокус внимания со своих террористических атак на якобы ответственность России за, как они это формулируют, повреждение помещений ряда иностранных дипмиссий в Киеве абсолютно беспочвенны", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Она подчеркнула, что, как сообщало российское Минобороны, проблемы для дипломатов в Киеве создают непрофессионально используемые украинскими войсками западные системы противовоздушной обороны.
Утром 20 декабря в Киеве прогремели несколько взрывов, российское оборонное ведомство позднее сообщило, что удар был нанесен по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторскому бюро "Луч". Представители украинских властей обвиняли РФ в повреждении зданий посольств в Киеве, но никаких доказательств не привели.
Флаг Португалии - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Посольство России обвинило португальские СМИ во лжи об ударе по Киеву
22 декабря, 01:54
 
В миреКиевРоссияМария ЗахароваСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала