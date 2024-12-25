https://ria.ru/20241225/mid-1991281018.html

МИД опроверг обвинения Украины в повреждении посольств в Киеве

МИД опроверг обвинения Украины в повреждении посольств в Киеве - РИА Новости, 25.12.2024

МИД опроверг обвинения Украины в повреждении посольств в Киеве

Попытки обвинить Россию в повреждении посольств в Киеве беспочвенны: проблемы дипломатам создает неправильная работа украинских ПВО, заявила официальный... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:11:00+03:00

2024-12-25T16:11:00+03:00

2024-12-25T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Попытки обвинить Россию в повреждении посольств в Киеве беспочвенны: проблемы дипломатам создает неправильная работа украинских ПВО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Попытки Киева и Запада сместить фокус внимания со своих террористических атак на якобы ответственность России за, как они это формулируют, повреждение помещений ряда иностранных дипмиссий в Киеве абсолютно беспочвенны", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она подчеркнула, что, как сообщало российское Минобороны, проблемы для дипломатов в Киеве создают непрофессионально используемые украинскими войсками западные системы противовоздушной обороны. Утром 20 декабря в Киеве прогремели несколько взрывов, российское оборонное ведомство позднее сообщило, что удар был нанесен по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторскому бюро "Луч". Представители украинских властей обвиняли РФ в повреждении зданий посольств в Киеве, но никаких доказательств не привели.

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в мире, киев, россия, мария захарова, служба безопасности украины