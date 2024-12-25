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Глава МЧС открыл первый этап арктической экспедиции к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.12.2024
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12:02 25.12.2024 (обновлено: 12:11 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/mchs-1991196044.html
Глава МЧС открыл первый этап арктической экспедиции к 80-летию Победы
Глава МЧС открыл первый этап арктической экспедиции к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.12.2024
Глава МЧС открыл первый этап арктической экспедиции к 80-летию Победы
Глава МЧС России Александр Куренков открыл в Мурманске первый этап арктической экспедиции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:02:00+03:00
2024-12-25T12:11:00+03:00
общество
россия
мурманск
арктика
александр куренков (мчс)
андрей чибис
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков открыл в Мурманске первый этап арктической экспедиции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Двадцать пятого декабря в Мурманске глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков открыл первый этап экспедиционных мероприятий – эстафету памяти. Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что масштабная экспедиция МЧС России общей протяженностью более 14 тысяч километров пройдет по 10 арктическим регионам страны. Отправной точкой старта экспедиции стал мемориал "Защитникам Советского Заполярья" в Мурманске. Здесь взята частица Вечного огня, которую участники экспедиции пронесут по всему арктическому побережью до чукотского Певека. В церемонии открытия первого этапа экспедиции принял участие губернатор региона Андрей Чибис. "В честь 80-й годовщины Победы спасателям предстоит пройти через всю Арктику и пронести с собой частичку Вечного огня, передавая ее из региона в регион. Для нас это будут непростые, но очень важные 14 тысяч километров. На протяжении всего пути специалисты будут принимать участие в памятных мероприятиях, навещать ветеранов и проводить занятия с детьми и подростками. Россия проходит сложный период. И в этих условиях память о знаковых событиях нашей истории, силе духа и героизме предков приобретает особое значение для всех нас. Именно неразрывная связь поколений станет тем прочным фундаментом, на котором будет стоять великая и сильная страна" - приводит пресс-служба министерства слова Куренкова. Министр отметил, что в ходе экспедиции спасательные и пожарные подразделения различных ведомств и организаций на практике отработают действия при реагировании на наиболее характерные для Арктики риски. "Будут испытаны новейшие образцы техники, оборудования и экипировки. Наши спасатели вместе с друзьями из МЧС Беларуси получат уникальный опыт проведения спасательных работ в экстремальных условиях русского Севера. На этапе в Архангельской области подключатся гости и из других стран, например, Малайзии, Катара и Вьетнама. Этим масштабным событием мы начнем наступающий юбилейный год 35-летия МЧС России", - подчеркнул Куренков. По данным ведомства, всего свыше 300 специалистов и более 120 единиц специальной техники преодолеют маршруты по заснеженной малоориентированной местности в условиях полной автономности и полярной ночи. Экспедиция продлится более 35 дней и пересечет Карелию, Архангельскую область, Ненецкий, Коми, Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский край и Якутию. Второй этап пройдет по континентальной части Чукотки протяженностью около 2,5 тысячи километров.
https://ria.ru/20240809/fragmenty-1965309561.html
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общество, россия, мурманск, арктика, александр куренков (мчс), андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Мурманск, Арктика, Александр Куренков (МЧС), Андрей Чибис, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава МЧС открыл первый этап арктической экспедиции к 80-летию Победы

Глава МЧС Куренков открыл первый этап арктической экспедиции к 80-летию Победы

© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкГлава МЧС России Александр Куренков дал старт арктической экспедиции МЧС РФ из Мурманска на Чукотку. 25 декабря 2024
Глава МЧС России Александр Куренков дал старт арктической экспедиции МЧС РФ из Мурманска на Чукотку. 25 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Дубов
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Глава МЧС России Александр Куренков дал старт арктической экспедиции МЧС РФ из Мурманска на Чукотку. 25 декабря 2024
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков открыл в Мурманске первый этап арктической экспедиции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Двадцать пятого декабря в Мурманске глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков открыл первый этап экспедиционных мероприятий – эстафету памяти. Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что масштабная экспедиция МЧС России общей протяженностью более 14 тысяч километров пройдет по 10 арктическим регионам страны. Отправной точкой старта экспедиции стал мемориал "Защитникам Советского Заполярья" в Мурманске. Здесь взята частица Вечного огня, которую участники экспедиции пронесут по всему арктическому побережью до чукотского Певека. В церемонии открытия первого этапа экспедиции принял участие губернатор региона Андрей Чибис.
"В честь 80-й годовщины Победы спасателям предстоит пройти через всю Арктику и пронести с собой частичку Вечного огня, передавая ее из региона в регион. Для нас это будут непростые, но очень важные 14 тысяч километров. На протяжении всего пути специалисты будут принимать участие в памятных мероприятиях, навещать ветеранов и проводить занятия с детьми и подростками. Россия проходит сложный период. И в этих условиях память о знаковых событиях нашей истории, силе духа и героизме предков приобретает особое значение для всех нас. Именно неразрывная связь поколений станет тем прочным фундаментом, на котором будет стоять великая и сильная страна" - приводит пресс-служба министерства слова Куренкова.
Министр отметил, что в ходе экспедиции спасательные и пожарные подразделения различных ведомств и организаций на практике отработают действия при реагировании на наиболее характерные для Арктики риски. "Будут испытаны новейшие образцы техники, оборудования и экипировки. Наши спасатели вместе с друзьями из МЧС Беларуси получат уникальный опыт проведения спасательных работ в экстремальных условиях русского Севера. На этапе в Архангельской области подключатся гости и из других стран, например, Малайзии, Катара и Вьетнама. Этим масштабным событием мы начнем наступающий юбилейный год 35-летия МЧС России", - подчеркнул Куренков.
По данным ведомства, всего свыше 300 специалистов и более 120 единиц специальной техники преодолеют маршруты по заснеженной малоориентированной местности в условиях полной автономности и полярной ночи. Экспедиция продлится более 35 дней и пересечет Карелию, Архангельскую область, Ненецкий, Коми, Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский край и Якутию. Второй этап пройдет по континентальной части Чукотки протяженностью около 2,5 тысячи километров.
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ОбществоРоссияМурманскАрктикаАлександр Куренков (МЧС)Андрей ЧибисМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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