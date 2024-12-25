https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html

Химик рассказала о сложностях уборки мазута после крушения танкеров

Химик рассказала о сложностях уборки мазута после крушения танкеров - РИА Новости, 25.12.2024

Химик рассказала о сложностях уборки мазута после крушения танкеров

Уборку мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива осложняет его муссовое состояние, так как его невозможно зацепить и вытащить из воды, идут... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T20:51:00+03:00

2024-12-25T20:51:00+03:00

2024-12-25T20:51:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

анапа

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991228907_0:250:3194:2047_1920x0_80_0_0_0bc6b3e52b1840a9ed9bda02ca8700bf.jpg

КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Уборку мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива осложняет его муссовое состояние, так как его невозможно зацепить и вытащить из воды, идут исследования по поиску природного механизма самоочистки, сообщила доктор химических наук, заведующая лабораторией профильного факультета МГУ Ирина Перминова. "Он (мазут – ред.) слоями стоит в воде. Для мазута необходим отвердитель или огеливатель, чтобы заставить его подняться или опуститься – в состоянии, когда его можно зацепить и вытащить. Мусс – один из самых тяжелых видов нефтяного загрязнения, когда тяжелый углеводород насыщается капельками воды. И затем его невозможно диспергировать (размельчить – ред.). Мы попытаемся посмотреть подход применения природного механизма самоочистки берегов. Мы привезли с собой целую палитру реагентов, чтобы проработать перспективы промывки камней. Мы предложили использовать бурый уголь в качестве утяжелителя - сорбента, который может забрать (мазут – ред.). В лаборатории у нас получаются результаты хорошие", - сказала Перминова на видео, опубликованном оперштабом Кубани. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241224/tankery-1991091189.html

https://ria.ru/20241225/mazut-1991228506.html

керченский пролив

россия

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, керченский пролив, россия, анапа, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе