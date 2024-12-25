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Химик рассказала о сложностях уборки мазута после крушения танкеров - РИА Новости, 25.12.2024
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20:51 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html
Химик рассказала о сложностях уборки мазута после крушения танкеров
Химик рассказала о сложностях уборки мазута после крушения танкеров - РИА Новости, 25.12.2024
Химик рассказала о сложностях уборки мазута после крушения танкеров
Уборку мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива осложняет его муссовое состояние, так как его невозможно зацепить и вытащить из воды, идут... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:51:00+03:00
2024-12-25T20:51:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
анапа
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Уборку мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива осложняет его муссовое состояние, так как его невозможно зацепить и вытащить из воды, идут исследования по поиску природного механизма самоочистки, сообщила доктор химических наук, заведующая лабораторией профильного факультета МГУ Ирина Перминова. "Он (мазут – ред.) слоями стоит в воде. Для мазута необходим отвердитель или огеливатель, чтобы заставить его подняться или опуститься – в состоянии, когда его можно зацепить и вытащить. Мусс – один из самых тяжелых видов нефтяного загрязнения, когда тяжелый углеводород насыщается капельками воды. И затем его невозможно диспергировать (размельчить – ред.). Мы попытаемся посмотреть подход применения природного механизма самоочистки берегов. Мы привезли с собой целую палитру реагентов, чтобы проработать перспективы промывки камней. Мы предложили использовать бурый уголь в качестве утяжелителя - сорбента, который может забрать (мазут – ред.). В лаборатории у нас получаются результаты хорошие", - сказала Перминова на видео, опубликованном оперштабом Кубани. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241224/tankery-1991091189.html
https://ria.ru/20241225/mazut-1991228506.html
керченский пролив
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происшествия, керченский пролив, россия, анапа, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Анапа, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Химик рассказала о сложностях уборки мазута после крушения танкеров

Химик Перминова: уборку мазута в Керченском проливе осложняет муссовое состояние

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на пляже
Волонтеры собирают мазут на пляже - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на пляже. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Уборку мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива осложняет его муссовое состояние, так как его невозможно зацепить и вытащить из воды, идут исследования по поиску природного механизма самоочистки, сообщила доктор химических наук, заведующая лабораторией профильного факультета МГУ Ирина Перминова.
"Он (мазут – ред.) слоями стоит в воде. Для мазута необходим отвердитель или огеливатель, чтобы заставить его подняться или опуститься – в состоянии, когда его можно зацепить и вытащить. Мусс – один из самых тяжелых видов нефтяного загрязнения, когда тяжелый углеводород насыщается капельками воды. И затем его невозможно диспергировать (размельчить – ред.). Мы попытаемся посмотреть подход применения природного механизма самоочистки берегов. Мы привезли с собой целую палитру реагентов, чтобы проработать перспективы промывки камней. Мы предложили использовать бурый уголь в качестве утяжелителя - сорбента, который может забрать (мазут – ред.). В лаборатории у нас получаются результаты хорошие", - сказала Перминова на видео, опубликованном оперштабом Кубани.
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Ространснадзор выявил нарушения при проверке ЧП с танкерами в Керчи
24 декабря, 19:19
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В Керченском проливе после ЧП с танкерами вытекло 3,75 тысячи тонн мазута
Вчера, 13:37
 
ПроисшествияКерченский проливРоссияАнапаВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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