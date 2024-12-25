https://ria.ru/20241225/mazut-1991269986.html

На Кубани очистили участок побережья от нефтепродуктов

На Кубани очистили участок побережья от нефтепродуктов - РИА Новости, 25.12.2024

На Кубани очистили участок побережья от нефтепродуктов

Участок побережья протяженностью 3,7 километра очищен от нефтепродуктов в Темрюкском районе Краснодарского края, новых очагов загрязнения мазутом не выявлено,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:30:00+03:00

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2024-12-25T15:40:00+03:00

происшествия

темрюкский район

краснодарский край

керченский пролив

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Участок побережья протяженностью 3,7 километра очищен от нефтепродуктов в Темрюкском районе Краснодарского края, новых очагов загрязнения мазутом не выявлено, сообщили в оперштабе региона. "Берег в Темрюкском районе сегодня убирают 250 спасателей и волонтеров. Новых очагов загрязнения нефтепродуктами в муниципалитете не выявлено. Для вывоза собранного грязного грунта задействовано 10 единиц техники – тракторы и "Камазы". По ситуации на 25 декабря мазут убран на участке протяженностью 3,7 километра", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за непрекращения выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района.

https://ria.ru/20241224/mazut-1990962010.html

темрюкский район

краснодарский край

керченский пролив

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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе