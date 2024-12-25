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На Кубани очистили участок побережья от нефтепродуктов - РИА Новости, 25.12.2024
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15:30 25.12.2024 (обновлено: 15:40 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/mazut-1991269986.html
На Кубани очистили участок побережья от нефтепродуктов
На Кубани очистили участок побережья от нефтепродуктов - РИА Новости, 25.12.2024
На Кубани очистили участок побережья от нефтепродуктов
Участок побережья протяженностью 3,7 километра очищен от нефтепродуктов в Темрюкском районе Краснодарского края, новых очагов загрязнения мазутом не выявлено,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:30:00+03:00
2024-12-25T15:40:00+03:00
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
керченский пролив
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Участок побережья протяженностью 3,7 километра очищен от нефтепродуктов в Темрюкском районе Краснодарского края, новых очагов загрязнения мазутом не выявлено, сообщили в оперштабе региона. "Берег в Темрюкском районе сегодня убирают 250 спасателей и волонтеров. Новых очагов загрязнения нефтепродуктами в муниципалитете не выявлено. Для вывоза собранного грязного грунта задействовано 10 единиц техники – тракторы и "Камазы". По ситуации на 25 декабря мазут убран на участке протяженностью 3,7 километра", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за непрекращения выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района.
https://ria.ru/20241224/mazut-1990962010.html
темрюкский район
краснодарский край
керченский пролив
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Темрюкский район, Краснодарский край, Керченский пролив, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани очистили участок побережья от нефтепродуктов

В Темрюкском районе на Кубани очистили от мазута 3,7 км побережья

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Участок побережья протяженностью 3,7 километра очищен от нефтепродуктов в Темрюкском районе Краснодарского края, новых очагов загрязнения мазутом не выявлено, сообщили в оперштабе региона.
"Берег в Темрюкском районе сегодня убирают 250 спасателей и волонтеров. Новых очагов загрязнения нефтепродуктами в муниципалитете не выявлено. Для вывоза собранного грязного грунта задействовано 10 единиц техники – тракторы и "Камазы". По ситуации на 25 декабря мазут убран на участке протяженностью 3,7 километра", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за непрекращения выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму
Вчера, 11:24
 
ПроисшествияТемрюкский районКраснодарский крайКерченский проливВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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