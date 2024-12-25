https://ria.ru/20241225/mazut-1991260079.html

В Керченском проливе приостановили водолазные работы

В Керченском проливе приостановили водолазные работы - РИА Новости, 25.12.2024

В Керченском проливе приостановили водолазные работы

Водолазные работы в Керченским проливе приостановлены в связи со штормовой погодой и возобновятся, как позволят условия, заявило министерство транспорта России. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:55:00+03:00

2024-12-25T14:55:00+03:00

2024-12-25T14:55:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

черное море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Водолазные работы в Керченским проливе приостановлены в связи со штормовой погодой и возобновятся, как позволят условия, заявило министерство транспорта России. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. "Подведомственные Минтрансу России организации продолжают очистку акватории Керченского пролива... в связи со штормовой погодой водолазные работы временно приостановлены и возобновятся как только позволят погодные условия", - говорится в сообщении Минтранса. Уточняется, что за минувшие сутки суда ФГБУ "Морспасслужба" обследовали более 85 квадратных километров акватории на предмет загрязнения, локализовали и очистили от мазута участки в 3600 квадратных метров. Всего с момента аварии танкеров "Волгонефть" обследовано более 256,6 квадратных километров акватории, очищено 27,9 тысяч квадратных метров. Кроме того, на береговой полосе аварийно-спасательные группы сотрудников отрасли очистили 4,95 тысяч квадратных метров пляжей и участков берега, собрав 14,5 тонн нефтесодержащих отходов, заключается в сообщении.

https://ria.ru/20241224/tankery-1991091189.html

https://ria.ru/20241224/mazut-1991110425.html

керченский пролив

россия

черное море

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происшествия, керченский пролив, россия, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе