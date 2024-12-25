https://ria.ru/20241225/mandariny-1991129336.html

Около 600 кг мандаринов отправят жителям ДНР и ЛНР в рамках "Зимы в Москве"

Около 600 кг мандаринов отправят жителям ДНР и ЛНР в рамках "Зимы в Москве" - РИА Новости, 25.12.2024

Около 600 кг мандаринов отправят жителям ДНР и ЛНР в рамках "Зимы в Москве"

Около 600 килограммов мандаринов отправят жителям ДНР и ЛНР в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T07:37:00+03:00

2024-12-25T07:37:00+03:00

2024-12-25T07:37:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Около 600 килограммов мандаринов отправят жителям ДНР и ЛНР в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Уже в четвертый раз на московских ярмарках проходит благотворительная акция "Подвешенный мандарин". Сбор цитрусовых по традиции начался в середине декабря и завершится в канун Нового года. Собранные фрукты передадут жителям новых территорий и другим нуждающимся. На сегодняшний день участники собрали около 600 килограммов фруктов. Присоединиться к акции в рамках проекта "Зима в Москве" просто: для этого необходимо приобрести мандарины и оставить их у администратора ярмарки или в специальной корзине", - говорится в сообщении. Отмечается, что акция проходит на 58 площадках, расположенных в разных районах Москвы на межрегиональных ярмарках и ярмарках выходного дня. Кроме того, мандарины отправят жителям ЛНР и ДНР силами фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы", а также передадут подопечным благотворительных фондов.

https://ria.ru/20241224/svo-1991060643.html

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