https://ria.ru/20241225/mandariny-1991129336.html
Около 600 кг мандаринов отправят жителям ДНР и ЛНР в рамках "Зимы в Москве"
Около 600 кг мандаринов отправят жителям ДНР и ЛНР в рамках "Зимы в Москве" - РИА Новости, 25.12.2024
Около 600 кг мандаринов отправят жителям ДНР и ЛНР в рамках "Зимы в Москве"
Около 600 килограммов мандаринов отправят жителям ДНР и ЛНР в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T07:37:00+03:00
2024-12-25T07:37:00+03:00
2024-12-25T07:37:00+03:00
надежные люди
донецкая народная республика
луганская народная республика
москва
справедливая помощь доктора лизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694563_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_57d8e2521b6afc10b00d8893e728d14f.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Около 600 килограммов мандаринов отправят жителям ДНР и ЛНР в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Уже в четвертый раз на московских ярмарках проходит благотворительная акция "Подвешенный мандарин". Сбор цитрусовых по традиции начался в середине декабря и завершится в канун Нового года. Собранные фрукты передадут жителям новых территорий и другим нуждающимся. На сегодняшний день участники собрали около 600 килограммов фруктов. Присоединиться к акции в рамках проекта "Зима в Москве" просто: для этого необходимо приобрести мандарины и оставить их у администратора ярмарки или в специальной корзине", - говорится в сообщении. Отмечается, что акция проходит на 58 площадках, расположенных в разных районах Москвы на межрегиональных ярмарках и ярмарках выходного дня. Кроме того, мандарины отправят жителям ЛНР и ДНР силами фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы", а также передадут подопечным благотворительных фондов.
https://ria.ru/20241224/svo-1991060643.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694563_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_87a9d5464ebff1ac551be50dc001ac34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, москва, справедливая помощь доктора лизы
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Москва, Справедливая помощь Доктора Лизы
Около 600 кг мандаринов отправят жителям ДНР и ЛНР в рамках "Зимы в Москве"
Власти Москвы отправили жителям ДНР и ЛНР около 600 килограммов мандаринов