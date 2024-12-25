https://ria.ru/20241225/maksimov-1991321290.html

В Петербурге нашли останки журналиста, убитого в 2004 году

В Петербурге нашли останки журналиста, убитого в 2004 году - РИА Новости, 25.12.2024

В Петербурге нашли останки журналиста, убитого в 2004 году

Останки журналиста издания "Фонтанка" Максима Максимова, убитого в 2004 году, обнаружили в Петербурге после признательных показаний полковника полиции в... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T19:06:00+03:00

2024-12-25T19:06:00+03:00

2024-12-25T20:51:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Останки журналиста издания "Фонтанка" Максима Максимова, убитого в 2004 году, обнаружили в Петербурге после признательных показаний полковника полиции в отставке Михаила Смирнова, который сознался в преступлении, сообщает пресс-центр СК России. "В ходе проведения следственных действий бывший сотрудник полиции Михаил Смирнов дал показания по обстоятельствам совершения совместно с другим лицом убийства журналиста Максима Максимова. Мотивом этого преступления явилась профессиональная деятельность журналиста по освещению фактов противоправных действий сотрудников правоохранительных органов", — говорится в сообщении. По информации пресс-центра СК России, для проверки полученных сведений следователи организовали необходимые мероприятия в поселке Белоостров, где, согласно показаниям Смирнова, было закопано тело убитого. В течение нескольких суток велась работа по поиску места захоронения, и в результате удалось обнаружить останки, которые совпадают с описанием, данным фигурантом уголовного дела. "Для подтверждения личности погибшего и причины его смерти по останкам будут назначены необходимые экспертизы", — добавили в СК.Смирнов был задержан в мае по подозрению в организации подрыва автомобиля с директором судомеханического завода и двумя помощниками в 1998 году на дороге на Турухтанные острова. Глава предприятия погиб, его коллеги получили серьезные ожоги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК России ("Убийство"). Тогда раскрыть преступление не удалось. Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, было установлено, что в день совершения убийства подозреваемый с двумя соучастниками переоделись в форму сотрудников ГАИ, под предлогом проверки документов остановили жигули и незаметно подложили в салон взрывное устройство, которое сдетонировало спустя какое-то время. Сообщалось, что в декабре Смирнов дал признательные показания по этому делу. Также источник РИА Новости в оперативных службах сообщал, что полковник полиции в отставке признался в убийстве петербургского журналиста Максима Максимова в 2004-м, а также своего знакомого в 2001 году, которого он расстрелял во Всеволожском районе Ленобласти.

https://ria.ru/20240415/moskva-1940127804.html

https://ria.ru/20240807/moskva-1964653315.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф