Рейтинг@Mail.ru
Макрон может досрочно покинуть пост президента, считает Пушков - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/makron-1991343459.html
Макрон может досрочно покинуть пост президента, считает Пушков
Макрон может досрочно покинуть пост президента, считает Пушков - РИА Новости, 25.12.2024
Макрон может досрочно покинуть пост президента, считает Пушков
Президент Франции Эммануэль Макрон может стать первым лидером современной Франции, которому придется покинуть пост досрочно, считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T22:56:00+03:00
2024-12-25T22:56:00+03:00
в мире
франция
россия
эммануэль макрон
алексей пушков
франсуа байру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799816_0:44:2985:1723_1920x0_80_0_0_81826d839c1d3ae1b161dc1249211641.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может стать первым лидером современной Франции, которому придется покинуть пост досрочно, считает сенатор РФ Алексей Пушков. "Макрон, у которого дела внутри страны идут столь неважно, что он может стать первым президентом современной Франции, которому придется досрочно покинуть пост президента", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что нынешний премьер Франции Франсуа Байру тоже может вскоре уйти в отставку, поскольку "формирует новое правительство из старых дискредитированных кадров". "По прогнозу лидера "Непокоренной Франции" Меланшона, оппозиция отправит Байру в отставку уже в феврале следующего года", - констатировал парламентарий. В понедельник был объявлен новый состав французского правительства под руководством 73-летнего центриста Франсуа Байру. Предыдущий кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции. Ряд ключевых министров, включая близких к Макрону глав МИД и минобороны Жана-Ноэля Барро и Себастьяна Лекорню, сохранили свои посты. В правительство также вошли бывший премьер Франсуа Олланда, 62-летний Мануэль Вальс, он занял пост министра заморских территорий, и бывший министр труда при Франсуа Олланде Франсуа Ребсамен, который занял пост министра экологии и территорий. Экс-премьер президента Эммануэля Макрона Элизабет Борн, "мадам 49.3", как называют её французские СМИ, указывая на множество раз, когда Борн применяла эту статью конституции для принятия законопроектов в обход голосования депутатов, стала новым министром образования.
https://ria.ru/20241219/makron-1990029893.html
https://ria.ru/20241218/gruziya-1989854161.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799816_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_07541fbb752d0bdd8d4ebd55787e436f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, эммануэль макрон, алексей пушков, франсуа байру
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Франсуа Байру
Макрон может досрочно покинуть пост президента, считает Пушков

Пушков: Макрон может стать первым президентом Франции, досрочно покинувшим пост

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Эмманюэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может стать первым лидером современной Франции, которому придется покинуть пост досрочно, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Макрон, у которого дела внутри страны идут столь неважно, что он может стать первым президентом современной Франции, которому придется досрочно покинуть пост президента", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
"Как не стыдно!" Во Франции рассказали, как Макрон насмешил Германию
19 декабря, 04:20
Сенатор отметил, что нынешний премьер Франции Франсуа Байру тоже может вскоре уйти в отставку, поскольку "формирует новое правительство из старых дискредитированных кадров".
"По прогнозу лидера "Непокоренной Франции" Меланшона, оппозиция отправит Байру в отставку уже в феврале следующего года", - констатировал парламентарий.
В понедельник был объявлен новый состав французского правительства под руководством 73-летнего центриста Франсуа Байру. Предыдущий кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции.
Ряд ключевых министров, включая близких к Макрону глав МИД и минобороны Жана-Ноэля Барро и Себастьяна Лекорню, сохранили свои посты. В правительство также вошли бывший премьер Франсуа Олланда, 62-летний Мануэль Вальс, он занял пост министра заморских территорий, и бывший министр труда при Франсуа Олланде Франсуа Ребсамен, который занял пост министра экологии и территорий. Экс-премьер президента Эммануэля Макрона Элизабет Борн, "мадам 49.3", как называют её французские СМИ, указывая на множество раз, когда Борн применяла эту статью конституции для принятия законопроектов в обход голосования депутатов, стала новым министром образования.
Опять уши Макрона торчат. Алиев о беспорядках в Грузии - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
"Опять уши Макрона торчат". Алиев прокомментировал беспорядки в Грузии
18 декабря, 10:49
 
В миреФранцияРоссияЭммануэль МакронАлексей ПушковФрансуа Байру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала