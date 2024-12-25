https://ria.ru/20241225/makron-1991343459.html
Макрон может досрочно покинуть пост президента, считает Пушков
Макрон может досрочно покинуть пост президента, считает Пушков - РИА Новости, 25.12.2024
Макрон может досрочно покинуть пост президента, считает Пушков
Президент Франции Эммануэль Макрон может стать первым лидером современной Франции, которому придется покинуть пост досрочно, считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T22:56:00+03:00
2024-12-25T22:56:00+03:00
2024-12-25T22:56:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может стать первым лидером современной Франции, которому придется покинуть пост досрочно, считает сенатор РФ Алексей Пушков. "Макрон, у которого дела внутри страны идут столь неважно, что он может стать первым президентом современной Франции, которому придется досрочно покинуть пост президента", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что нынешний премьер Франции Франсуа Байру тоже может вскоре уйти в отставку, поскольку "формирует новое правительство из старых дискредитированных кадров". "По прогнозу лидера "Непокоренной Франции" Меланшона, оппозиция отправит Байру в отставку уже в феврале следующего года", - констатировал парламентарий. В понедельник был объявлен новый состав французского правительства под руководством 73-летнего центриста Франсуа Байру. Предыдущий кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции. Ряд ключевых министров, включая близких к Макрону глав МИД и минобороны Жана-Ноэля Барро и Себастьяна Лекорню, сохранили свои посты. В правительство также вошли бывший премьер Франсуа Олланда, 62-летний Мануэль Вальс, он занял пост министра заморских территорий, и бывший министр труда при Франсуа Олланде Франсуа Ребсамен, который занял пост министра экологии и территорий. Экс-премьер президента Эммануэля Макрона Элизабет Борн, "мадам 49.3", как называют её французские СМИ, указывая на множество раз, когда Борн применяла эту статью конституции для принятия законопроектов в обход голосования депутатов, стала новым министром образования.
https://ria.ru/20241219/makron-1990029893.html
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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, алексей пушков, франсуа байру
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Франсуа Байру
Макрон может досрочно покинуть пост президента, считает Пушков
Пушков: Макрон может стать первым президентом Франции, досрочно покинувшим пост