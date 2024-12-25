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Лукашевич назвал критику России за нарушение Хельсинкского акта блефом
Лукашевич назвал критику России за нарушение Хельсинкского акта блефом - РИА Новости, 25.12.2024
Лукашевич назвал критику России за нарушение Хельсинкского акта блефом
Критика России за якобы нарушение Хельсинкского акта - блеф, на самом деле Запад блокирует реализацию соглашений, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T22:10:00+03:00
2024-12-25T22:10:00+03:00
2024-12-25T22:10:00+03:00
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ВЕНА, 25 дек - РИА Новости. Критика России за якобы нарушение Хельсинкского акта - блеф, на самом деле Запад блокирует реализацию соглашений, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Что касается критики оппонентов о якобы нарушении Россией Хельсинкского Заключительного акта, это не более чем политический блеф, удобная ширма. На самом деле именно Запад блокировал реализацию тех направлений межгосударственного сотрудничества, под которыми подписались в свое время все лидеры", – сказал Лукашевич. Россия ранее не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Так, постпред при организации уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует. Лукашевич отмечал, что ОБСЕ не является филиалом НАТО и ЕС, а организация предусматривает равное участие стран Евро-Атлантики и Евразии, где учет интересов друг друга - аксиома. Однако на фоне ситуации с Украиной группа западных стран, прежде всего члены НАТО и США, подрывают нормальное дипломатическое взаимодействие. Дипломат указывал на уникальность ОБСЕ, которая состоит в том, что она объединяет 57 государств Евро-Атлантики: все страны Европы и постсоветского пространства, Монголию, а также США и Канаду.
https://ria.ru/20241212/zaharova-1988760249.html
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в мире, россия, сша, евразия, александр лукашевич, обсе, нато, евросоюз
В мире, Россия, США, Евразия, Александр Лукашевич, ОБСЕ, НАТО, Евросоюз
Лукашевич назвал критику России за нарушение Хельсинкского акта блефом
Лукашевич: не РФ, а Запад блокирует реализацию соглашений по Хельсинкскому акту