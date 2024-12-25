https://ria.ru/20241225/lipetsk-1991252228.html
В Липецке избили преподавателя колледжа на глазах у детей
В Липецке избили преподавателя колледжа на глазах у детей - РИА Новости, 25.12.2024
В Липецке избили преподавателя колледжа на глазах у детей
Полицейские ищут мужчин, избивших преподавателя ОБЖ в Липецком колледже индустрии сервиса на глазах у детей, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:25:00+03:00
2024-12-25T14:25:00+03:00
2024-12-25T14:43:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 25 дек — РИА Новости. Полицейские ищут мужчин, избивших преподавателя ОБЖ в Липецком колледже индустрии сервиса на глазах у детей, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону. В местных СМИ и Telegram-каналах появилось видео, снятое с задних парт учебной аудитории. На кадрах двое мужчин в верхней одежде стоят у доски возле преподавателя. Один из мужчин нанёс педагогу несколько ударов кулаком по голове, а второй предложил преподавателю выйти. Издание "Московский комсомолец" сообщает, что нападавшими были отец одной из студенток и его друг, а конфликт произошел из-за того, что преподаватель якобы "клеился" к девушке. "В отделе №3 Липецка УМВД России по Липецку проводится проверка по факту получения телесных повреждений жителем областного центра неизвестными ему лицами. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников, их местонахождение, проводится опрос свидетелей. Пострадавшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы", — сообщили РИА Новости в полицейском главке, комментируя инцидент в Липецком колледже индустрии сервиса.
https://ria.ru/20241207/shkolnik-1987934805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), липецкая область
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Липецкая область
В Липецке избили преподавателя колледжа на глазах у детей
В Липецке двое мужчин избили в колледже преподавателя ОБЖ на глазах у детей
ВОРОНЕЖ, 25 дек — РИА Новости. Полицейские ищут мужчин, избивших преподавателя ОБЖ в Липецком колледже индустрии сервиса на глазах у детей, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.
В местных СМИ и Telegram-каналах появилось видео, снятое с задних парт учебной аудитории. На кадрах двое мужчин в верхней одежде стоят у доски возле преподавателя. Один из мужчин нанёс педагогу несколько ударов кулаком по голове, а второй предложил преподавателю выйти. Издание "Московский комсомолец" сообщает, что нападавшими были отец одной из студенток и его друг, а конфликт произошел из-за того, что преподаватель якобы "клеился" к девушке.
"В отделе №3 Липецка УМВД России по Липецку проводится проверка по факту получения телесных повреждений жителем областного центра неизвестными ему лицами. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников, их местонахождение, проводится опрос свидетелей. Пострадавшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы", — сообщили РИА Новости в полицейском главке, комментируя инцидент в Липецком колледже индустрии сервиса.