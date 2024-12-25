https://ria.ru/20241225/lipetsk-1991252228.html

В Липецке избили преподавателя колледжа на глазах у детей

В Липецке избили преподавателя колледжа на глазах у детей - РИА Новости, 25.12.2024

В Липецке избили преподавателя колледжа на глазах у детей

Полицейские ищут мужчин, избивших преподавателя ОБЖ в Липецком колледже индустрии сервиса на глазах у детей, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:25:00+03:00

2024-12-25T14:25:00+03:00

2024-12-25T14:43:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

липецкая область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991256986_0:82:620:431_1920x0_80_0_0_581b0ee247c79326110d162b366aaab9.jpg

ВОРОНЕЖ, 25 дек — РИА Новости. Полицейские ищут мужчин, избивших преподавателя ОБЖ в Липецком колледже индустрии сервиса на глазах у детей, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону. В местных СМИ и Telegram-каналах появилось видео, снятое с задних парт учебной аудитории. На кадрах двое мужчин в верхней одежде стоят у доски возле преподавателя. Один из мужчин нанёс педагогу несколько ударов кулаком по голове, а второй предложил преподавателю выйти. Издание "Московский комсомолец" сообщает, что нападавшими были отец одной из студенток и его друг, а конфликт произошел из-за того, что преподаватель якобы "клеился" к девушке. "В отделе №3 Липецка УМВД России по Липецку проводится проверка по факту получения телесных повреждений жителем областного центра неизвестными ему лицами. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников, их местонахождение, проводится опрос свидетелей. Пострадавшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы", — сообщили РИА Новости в полицейском главке, комментируя инцидент в Липецком колледже индустрии сервиса.

https://ria.ru/20241207/shkolnik-1987934805.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), липецкая область