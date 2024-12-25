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Во все дома подвергшегося обстрелу ВСУ Льгова дали газ и электричество
Во все дома подвергшегося обстрелу ВСУ Льгова дали газ и электричество - РИА Новости, 25.12.2024
Во все дома подвергшегося обстрелу ВСУ Льгова дали газ и электричество
Газ и электричество дали во все дома города Льгов Курской области, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн со... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:48:00+03:00
2024-12-25T20:48:00+03:00
2024-12-25T20:48:00+03:00
происшествия
льгов
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 25 дек – РИА Новости. Газ и электричество дали во все дома города Льгов Курской области, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн со ссылкой на оперативный штаб. "По информации оперативного штаба, газ и электричество дали во все дома Льгова. Все выбитые окна, к которым военные и спасатели дали доступ, затянули пленкой", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что в четверг представители городской администрации вместе с волонтёрами начнут наводить порядок на улицах. "Сейчас главное – слаженными и чёткими действиями решить все проблемные вопросы и не допустить хаоса, которого так пытаются добиться в преддверии Нового года наши враги. Мы обязательно справимся. Оперативный штаб продолжит работать на месте, пока ситуация не будет полностью нормализована", - добавил врио губернатора. Правительство Курской области сообщало, что утром в среду ВСУ обстреляли город Льгов. По предварительным данным, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.
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происшествия, льгов, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Льгов, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Во все дома подвергшегося обстрелу ВСУ Льгова дали газ и электричество
Хинштейн: во все дома подвергшегося обстрелу ВСУ Льгова дали газ и электричество