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Во все дома подвергшегося обстрелу ВСУ Льгова дали газ и электричество

Во все дома подвергшегося обстрелу ВСУ Льгова дали газ и электричество - РИА Новости, 25.12.2024

Во все дома подвергшегося обстрелу ВСУ Льгова дали газ и электричество

Газ и электричество дали во все дома города Льгов Курской области, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн со... РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-25T20:48:00+03:00

происшествия

льгов

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 25 дек – РИА Новости. Газ и электричество дали во все дома города Льгов Курской области, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн со ссылкой на оперативный штаб. "По информации оперативного штаба, газ и электричество дали во все дома Льгова. Все выбитые окна, к которым военные и спасатели дали доступ, затянули пленкой", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что в четверг представители городской администрации вместе с волонтёрами начнут наводить порядок на улицах. "Сейчас главное – слаженными и чёткими действиями решить все проблемные вопросы и не допустить хаоса, которого так пытаются добиться в преддверии Нового года наши враги. Мы обязательно справимся. Оперативный штаб продолжит работать на месте, пока ситуация не будет полностью нормализована", - добавил врио губернатора. Правительство Курской области сообщало, что утром в среду ВСУ обстреляли город Льгов. По предварительным данным, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.

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льгов

курская область

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происшествия, льгов, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины