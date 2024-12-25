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Хинштейн рассказал о ситуации во Льгове после украинского обстрела - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 25.12.2024 (обновлено: 17:57 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/lgov-1991292513.html
Хинштейн рассказал о ситуации во Льгове после украинского обстрела
Хинштейн рассказал о ситуации во Льгове после украинского обстрела - РИА Новости, 25.12.2024
Хинштейн рассказал о ситуации во Льгове после украинского обстрела
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что после украинского обстрела курского Льгова люди эвакуированы, находятся РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:00:00+03:00
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специальная военная операция на украине
льгов
курская область
происшествия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 25 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что после украинского обстрела курского Льгова люди эвакуированы, находятся в безопасности, обеспечены всем необходимым.Ранее правительство Курской области сообщало, что утром в среду со стороны ВСУ обстрелян город Льгов. По предварительным данным, погибли четверо, ранены пятеро жителей."Все люди эвакуированы с места событий, находятся в безопасности. Я сам ездил проверял: обеспечены всем необходимым. Оперативный штаб будет работать до наведения во Льгове порядка. На месте остаются руководители областного правительства", - сообщил Хинштейн.Как сообщал РИА Новости представитель военно-следственных органов, по предварительной версии, удар был нанесен из РСЗО HIMARS.
льгов
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Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
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льгов, курская область, происшествия, александр хинштейн, видео, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Льгов, Курская область, Происшествия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн рассказал о ситуации во Льгове после украинского обстрела
КУРСК, 25 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что после украинского обстрела курского Льгова люди эвакуированы, находятся в безопасности, обеспечены всем необходимым.
2024-12-25T17:00
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Хинштейн рассказал о ситуации во Льгове после украинского обстрела

Хинштейн: после обстрела ВСУ жителей Льгова эвакуировали, они в безопасности

© РИА НовостиПоследствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
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КУРСК, 25 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что после украинского обстрела курского Льгова люди эвакуированы, находятся в безопасности, обеспечены всем необходимым.
Ранее правительство Курской области сообщало, что утром в среду со стороны ВСУ обстрелян город Льгов. По предварительным данным, погибли четверо, ранены пятеро жителей.
«
"Все люди эвакуированы с места событий, находятся в безопасности. Я сам ездил проверял: обеспечены всем необходимым. Оперативный штаб будет работать до наведения во Льгове порядка. На месте остаются руководители областного правительства", - сообщил Хинштейн.
Как сообщал РИА Новости представитель военно-следственных органов, по предварительной версии, удар был нанесен из РСЗО HIMARS.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛьговКурская областьПроисшествияАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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