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Хинштейн рассказал о ситуации во Льгове после украинского обстрела

Хинштейн рассказал о ситуации во Льгове после украинского обстрела - РИА Новости, 25.12.2024

Хинштейн рассказал о ситуации во Льгове после украинского обстрела

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что после украинского обстрела курского Льгова люди эвакуированы, находятся РИА Новости, 25.12.2024

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специальная военная операция на украине

льгов

курская область

происшествия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 25 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что после украинского обстрела курского Льгова люди эвакуированы, находятся в безопасности, обеспечены всем необходимым.Ранее правительство Курской области сообщало, что утром в среду со стороны ВСУ обстрелян город Льгов. По предварительным данным, погибли четверо, ранены пятеро жителей."Все люди эвакуированы с места событий, находятся в безопасности. Я сам ездил проверял: обеспечены всем необходимым. Оперативный штаб будет работать до наведения во Льгове порядка. На месте остаются руководители областного правительства", - сообщил Хинштейн.Как сообщал РИА Новости представитель военно-следственных органов, по предварительной версии, удар был нанесен из РСЗО HIMARS.

льгов

курская область

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Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ 2024-12-25T17:00 true PT0M45S

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Ольга Фомченкова

льгов, курская область, происшествия, александр хинштейн, видео, вооруженные силы украины