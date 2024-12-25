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Хинштейн рассказал о ситуации во Льгове после украинского обстрела
Хинштейн рассказал о ситуации во Льгове после украинского обстрела - РИА Новости, 25.12.2024
Хинштейн рассказал о ситуации во Льгове после украинского обстрела
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что после украинского обстрела курского Льгова люди эвакуированы, находятся РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:00:00+03:00
2024-12-25T17:00:00+03:00
2024-12-25T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
льгов
курская область
происшествия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 25 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что после украинского обстрела курского Льгова люди эвакуированы, находятся в безопасности, обеспечены всем необходимым.Ранее правительство Курской области сообщало, что утром в среду со стороны ВСУ обстрелян город Льгов. По предварительным данным, погибли четверо, ранены пятеро жителей."Все люди эвакуированы с места событий, находятся в безопасности. Я сам ездил проверял: обеспечены всем необходимым. Оперативный штаб будет работать до наведения во Льгове порядка. На месте остаются руководители областного правительства", - сообщил Хинштейн.Как сообщал РИА Новости представитель военно-следственных органов, по предварительной версии, удар был нанесен из РСЗО HIMARS.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
2024-12-25T17:00
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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льгов, курская область, происшествия, александр хинштейн, видео, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Льгов, Курская область, Происшествия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн рассказал о ситуации во Льгове после украинского обстрела
Хинштейн: после обстрела ВСУ жителей Льгова эвакуировали, они в безопасности