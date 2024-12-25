https://ria.ru/20241225/lgov-1991233122.html
Во Льгове развернули оперштаб после обстрела со стороны ВСУ
Во Льгове развернули оперштаб после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024
Во Льгове развернули оперштаб после обстрела со стороны ВСУ
Оперативный штаб правительства Курской области развёрнут в Льгове после обстрела ВСУ, организована эвакуация жителей и обеспечение их всем необходимым, сообщил... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:49:00+03:00
2024-12-25T13:49:00+03:00
2024-12-25T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
льгов
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991232642_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_fb9a0b5fb759e79e7dc7c347055bbac8.jpg
КУРСК, 25 дек — РИА Новости. Оперативный штаб правительства Курской области развёрнут в Льгове после обстрела ВСУ, организована эвакуация жителей и обеспечение их всем необходимым, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своём Telegram-канале."Во Льгове уже развернут оперативный штаб правительства Курской области, работают все службы. Организована эвакуация жителей поврежденных домов, они обеспечиваются всем необходимым", — сообщил Хинштейн. По его данным, в результате обстрела Льгова погибли четверо, ранены пятеро жителей.
курская область
льгов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991232642_0:0:952:714_1920x0_80_0_0_78029b1871ffdeb4c7ac01a1a5d30544.jpg
Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
2024-12-25T13:49
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, льгов, александр хинштейн, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Льгов, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Во Льгове развернули оперштаб после обстрела со стороны ВСУ
Оперштаб правительства Курской области развернули в Льгове после обстрела ВСУ