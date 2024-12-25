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Во Льгове развернули оперштаб после обстрела со стороны ВСУ

Во Льгове развернули оперштаб после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024

Во Льгове развернули оперштаб после обстрела со стороны ВСУ

Оперативный штаб правительства Курской области развёрнут в Льгове после обстрела ВСУ, организована эвакуация жителей и обеспечение их всем необходимым, сообщил... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:49:00+03:00

2024-12-25T13:49:00+03:00

2024-12-25T13:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

льгов

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 25 дек — РИА Новости. Оперативный штаб правительства Курской области развёрнут в Льгове после обстрела ВСУ, организована эвакуация жителей и обеспечение их всем необходимым, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своём Telegram-канале."Во Льгове уже развернут оперативный штаб правительства Курской области, работают все службы. Организована эвакуация жителей поврежденных домов, они обеспечиваются всем необходимым", — сообщил Хинштейн. По его данным, в результате обстрела Льгова погибли четверо, ранены пятеро жителей.

курская область

льгов

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Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ 2024-12-25T13:49 true PT0M45S

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Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, льгов, александр хинштейн, вооруженные силы украины, видео