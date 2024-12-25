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Во Льгове развернули оперштаб после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 25.12.2024 (обновлено: 13:52 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/lgov-1991233122.html
Во Льгове развернули оперштаб после обстрела со стороны ВСУ
Во Льгове развернули оперштаб после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024
Во Льгове развернули оперштаб после обстрела со стороны ВСУ
Оперативный штаб правительства Курской области развёрнут в Льгове после обстрела ВСУ, организована эвакуация жителей и обеспечение их всем необходимым, сообщил... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:49:00+03:00
2024-12-25T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
льгов
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 25 дек — РИА Новости. Оперативный штаб правительства Курской области развёрнут в Льгове после обстрела ВСУ, организована эвакуация жителей и обеспечение их всем необходимым, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своём Telegram-канале."Во Льгове уже развернут оперативный штаб правительства Курской области, работают все службы. Организована эвакуация жителей поврежденных домов, они обеспечиваются всем необходимым", — сообщил Хинштейн. По его данным, в результате обстрела Льгова погибли четверо, ранены пятеро жителей.
курская область
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Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
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происшествия, курская область, льгов, александр хинштейн, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Льгов, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Во Льгове развернули оперштаб после обстрела со стороны ВСУ
КУРСК, 25 дек — РИА Новости. Оперативный штаб правительства Курской области развёрнут в Льгове после обстрела ВСУ, организована эвакуация жителей и обеспечение их всем необходимым, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
2024-12-25T13:49
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Во Льгове развернули оперштаб после обстрела со стороны ВСУ

Оперштаб правительства Курской области развернули в Льгове после обстрела ВСУ

© РИА НовостиПоследствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
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КУРСК, 25 дек — РИА Новости. Оперативный штаб правительства Курской области развёрнут в Льгове после обстрела ВСУ, организована эвакуация жителей и обеспечение их всем необходимым, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
"Во Льгове уже развернут оперативный штаб правительства Курской области, работают все службы. Организована эвакуация жителей поврежденных домов, они обеспечиваются всем необходимым", — сообщил Хинштейн.
По его данным, в результате обстрела Льгова погибли четверо, ранены пятеро жителей.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьЛьговАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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