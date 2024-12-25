https://ria.ru/20241225/lgov-1991230801.html

Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову

Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову - РИА Новости, 25.12.2024

Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову

В результате обстрела ВСУ Льгова серьезно повреждены три жилых дома, в том числе пятиэтажка, разрушен незначительный участок газопровода, заявил врио... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:45:00+03:00

2024-12-25T13:45:00+03:00

2024-12-25T13:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

льгов

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991184106_0:135:459:393_1920x0_80_0_0_623a90269dad8688fe81a7f718beac50.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В результате обстрела ВСУ Льгова серьезно повреждены три жилых дома, в том числе пятиэтажка, разрушен незначительный участок газопровода, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Серьезные повреждения получили жилой 5-этажный дом, два жилых одноэтажных дома, а также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты. В соседних частных жилых домах взрывной волной выбило стекла, повреждено не менее 12 автомашин. Также из-за удара оказался разрушен незначительный участок газопровода", - написал Хинштейн.

льгов

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ 2024-12-25T13:45 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, льгов, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, видео