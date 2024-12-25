Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 25.12.2024 (обновлено: 13:53 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/lgov-1991230801.html
Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову
Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову - РИА Новости, 25.12.2024
Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову
В результате обстрела ВСУ Льгова серьезно повреждены три жилых дома, в том числе пятиэтажка, разрушен незначительный участок газопровода, заявил врио... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:45:00+03:00
2024-12-25T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
льгов
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991184106_0:135:459:393_1920x0_80_0_0_623a90269dad8688fe81a7f718beac50.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В результате обстрела ВСУ Льгова серьезно повреждены три жилых дома, в том числе пятиэтажка, разрушен незначительный участок газопровода, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Серьезные повреждения получили жилой 5-этажный дом, два жилых одноэтажных дома, а также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты. В соседних частных жилых домах взрывной волной выбило стекла, повреждено не менее 12 автомашин. Также из-за удара оказался разрушен незначительный участок газопровода", - написал Хинштейн.
льгов
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
2024-12-25T13:45
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991184106_0:140:459:484_1920x0_80_0_0_7013828d210ca62772062d3188cf51d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, льгов, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Льгов, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В результате обстрела ВСУ Льгова серьезно повреждены три жилых дома, в том числе пятиэтажка, разрушен незначительный участок газопровода, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
2024-12-25T13:45
true
PT0M45S
Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову

Хинштейн: при обстреле ВСУ Льгова серьезно повреждены три жилых дома

© Кадр видео из соцсетейПоследствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В результате обстрела ВСУ Льгова серьезно повреждены три жилых дома, в том числе пятиэтажка, разрушен незначительный участок газопровода, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Серьезные повреждения получили жилой 5-этажный дом, два жилых одноэтажных дома, а также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты. В соседних частных жилых домах взрывной волной выбило стекла, повреждено не менее 12 автомашин. Также из-за удара оказался разрушен незначительный участок газопровода", - написал Хинштейн.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛьговКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала