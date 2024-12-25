https://ria.ru/20241225/lgov-1991230801.html
Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову
Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову - РИА Новости, 25.12.2024
Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову
В результате обстрела ВСУ Льгова серьезно повреждены три жилых дома, в том числе пятиэтажка, разрушен незначительный участок газопровода, заявил врио... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:45:00+03:00
2024-12-25T13:45:00+03:00
2024-12-25T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
льгов
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В результате обстрела ВСУ Льгова серьезно повреждены три жилых дома, в том числе пятиэтажка, разрушен незначительный участок газопровода, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Серьезные повреждения получили жилой 5-этажный дом, два жилых одноэтажных дома, а также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты. В соседних частных жилых домах взрывной волной выбило стекла, повреждено не менее 12 автомашин. Также из-за удара оказался разрушен незначительный участок газопровода", - написал Хинштейн.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
2024-12-25T13:45
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, льгов, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Льгов, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В результате обстрела ВСУ Льгова серьезно повреждены три жилых дома, в том числе пятиэтажка, разрушен незначительный участок газопровода, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
2024-12-25T13:45
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PT0M45S
Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову
Хинштейн: при обстреле ВСУ Льгова серьезно повреждены три жилых дома