https://ria.ru/20241225/lgov-1991229672.html

Появилось видео последствий удара ВСУ по Курской области

Появилось видео последствий удара ВСУ по Курской области - РИА Новости, 25.12.2024

Появилось видео последствий удара ВСУ по Курской области

Появилось видео последствий удара ВСУ по Льгову в Курской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:42:00+03:00

2024-12-25T13:42:00+03:00

2024-12-25T14:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

льгов

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Появилось видео последствий удара ВСУ по Льгову в Курской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жертвами украинского обстрела стали четыре человека. Еще пять человек получили ранения, одна женщина находится в тяжелом состоянии, добавил он. По его словам, обстрел также повредил здания: пятиэтажку, два одноэтажных дома и салон красоты. В соседних частных домах взрывной волной выбило стекла, получили повреждения не менее 12 машин. Из-за удара оказался разрушен небольшой участок газопровода, перечислил Хинштейн.

https://ria.ru/20241225/kuleba-1991137638.html

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Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ 2024-12-25T13:42 true PT0M45S

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курская область, льгов, александр хинштейн, вооруженные силы украины