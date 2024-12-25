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Появилось видео последствий удара ВСУ по Курской области - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 25.12.2024 (обновлено: 14:23 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/lgov-1991229672.html
Появилось видео последствий удара ВСУ по Курской области
Появилось видео последствий удара ВСУ по Курской области - РИА Новости, 25.12.2024
Появилось видео последствий удара ВСУ по Курской области
Появилось видео последствий удара ВСУ по Льгову в Курской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:42:00+03:00
2024-12-25T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
льгов
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Появилось видео последствий удара ВСУ по Льгову в Курской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жертвами украинского обстрела стали четыре человека. Еще пять человек получили ранения, одна женщина находится в тяжелом состоянии, добавил он. По его словам, обстрел также повредил здания: пятиэтажку, два одноэтажных дома и салон красоты. В соседних частных домах взрывной волной выбило стекла, получили повреждения не менее 12 машин. Из-за удара оказался разрушен небольшой участок газопровода, перечислил Хинштейн.
https://ria.ru/20241225/kuleba-1991137638.html
курская область
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Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
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курская область, льгов, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Льгов, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Появилось видео последствий удара ВСУ по Курской области

Последствия удара ВСУ по Льгову в Курской области сняли на видео

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Появилось видео последствий удара ВСУ по Льгову в Курской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жертвами украинского обстрела стали четыре человека.
© РИА НовостиПоследствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Еще пять человек получили ранения, одна женщина находится в тяжелом состоянии, добавил он.

По его словам, обстрел также повредил здания: пятиэтажку, два одноэтажных дома и салон красоты. В соседних частных домах взрывной волной выбило стекла, получили повреждения не менее 12 машин. Из-за удара оказался разрушен небольшой участок газопровода, перечислил Хинштейн.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьЛьговАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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