https://ria.ru/20241225/lgov-1991227079.html
Удар по Льгову, предварительно, нанесли из РСЗО HIMARS
Удар по Льгову, предварительно, нанесли из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.12.2024
Удар по Льгову, предварительно, нанесли из РСЗО HIMARS
Удар украинских войск по Льгову в Курской области, по предварительным данным, был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил РИА... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:32:00+03:00
2024-12-25T13:32:00+03:00
2024-12-25T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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происшествия
льгов
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ЛЬГОВ (Курская обл.), 25 дек - РИА Новости. Удар украинских войск по Льгову в Курской области, по предварительным данным, был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил РИА Новости на месте ЧП представитель военно-следственных органов.По его словам, следователи "зафиксировали последствия обстрела города Льгов в Курской области со стороны украинских войск", СК "предполагает, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS"."В ходе осмотра обнаружены фрагменты и осколки снаряда, предположительно, они от РСЗО HIMARS. Все они будут изъяты и в дальнейшем направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - сказал собеседник агентства.По информации властей, в результате обстрела Льгова погибли четверо, ранены пятеро жителей.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов, поставленных Украине - до 80 километров.
https://ria.ru/20241225/montazhnik-1991126485.html
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Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
2024-12-25T13:32
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курская область, происшествия, льгов
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Льгов
Удар по Льгову, предварительно, нанесли из РСЗО HIMARS
Удар по Льгову, предварительно, нанесли из РСЗО HIMARS производства США