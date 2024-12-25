https://ria.ru/20241225/lgov-1991227079.html

Удар по Льгову, предварительно, нанесли из РСЗО HIMARS

Удар по Льгову, предварительно, нанесли из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.12.2024

Удар по Льгову, предварительно, нанесли из РСЗО HIMARS

Удар украинских войск по Льгову в Курской области, по предварительным данным, был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил РИА... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:32:00+03:00

2024-12-25T13:32:00+03:00

2024-12-25T14:12:00+03:00

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ЛЬГОВ (Курская обл.), 25 дек - РИА Новости. Удар украинских войск по Льгову в Курской области, по предварительным данным, был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил РИА Новости на месте ЧП представитель военно-следственных органов.По его словам, следователи "зафиксировали последствия обстрела города Льгов в Курской области со стороны украинских войск", СК "предполагает, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS"."В ходе осмотра обнаружены фрагменты и осколки снаряда, предположительно, они от РСЗО HIMARS. Все они будут изъяты и в дальнейшем направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - сказал собеседник агентства.По информации властей, в результате обстрела Льгова погибли четверо, ранены пятеро жителей.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов, поставленных Украине - до 80 километров.

https://ria.ru/20241225/montazhnik-1991126485.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ 2024-12-25T13:32 true PT0M45S

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курская область, происшествия, льгов