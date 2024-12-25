https://ria.ru/20241225/lgov-1991220544.html
При обстреле ВСУ Льгова пострадали пять человек
При обстреле ВСУ Льгова пострадали пять человек - РИА Новости, 25.12.2024
При обстреле ВСУ Льгова пострадали пять человек
Пять человек госпитализированы в результате обстрела ВСУ курского Льгова, одна женщина находится в тяжёлом состоянии, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:12:00+03:00
2024-12-25T13:12:00+03:00
2024-12-25T13:23:00+03:00
льгов
вооруженные силы украины
происшествия
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 25 дек - РИА Новости. Пять человек госпитализированы в результате обстрела ВСУ курского Льгова, одна женщина находится в тяжёлом состоянии, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Госпитализированы пять пострадавших, в том числе одна женщина - в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241225/obstrel-1991163181.html
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льгов, вооруженные силы украины, происшествия, курская область, александр хинштейн
Льгов, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
При обстреле ВСУ Льгова пострадали пять человек
Хинштейн заявил, что после обстрела ВСУ Льгова пострадали пять человек