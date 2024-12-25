https://ria.ru/20241225/lgov-1991220544.html

При обстреле ВСУ Льгова пострадали пять человек

При обстреле ВСУ Льгова пострадали пять человек - РИА Новости, 25.12.2024

При обстреле ВСУ Льгова пострадали пять человек

Пять человек госпитализированы в результате обстрела ВСУ курского Льгова, одна женщина находится в тяжёлом состоянии, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 25.12.2024

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льгов

вооруженные силы украины

происшествия

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 25 дек - РИА Новости. Пять человек госпитализированы в результате обстрела ВСУ курского Льгова, одна женщина находится в тяжёлом состоянии, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Госпитализированы пять пострадавших, в том числе одна женщина - в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241225/obstrel-1991163181.html

льгов

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льгов, вооруженные силы украины, происшествия, курская область, александр хинштейн