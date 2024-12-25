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Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.12.2024
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13:29 25.12.2024 (обновлено: 14:00 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/lavrov-1991226346.html
Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров
Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.12.2024
Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров
Россия не согласится на перемирие в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия не согласится на перемирие в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных первопричин конфликта, включая и общую безопасность в Европе, расширение НАТО, и, безусловно, права людей, которые проживают на территориях и которые высказались за воссоединение с Россией", — сказал глава МИД.Он подчеркнул, что требование уважения языковых и религиозных прав, которые были запрещены Владимиром Зеленским, должны распространяться на всю Украину.Лавров отметил, что сегодня на Западе и на Украине говорят исключительно о перемирии, чтобы выиграть время.&quot;Чтобы позволить киевскому режиму опять накопить силы с помощью Запада и приступить к новым попыткам выполнять указания своих хозяев по нанесению России стратегического поражения&quot;, — указал глава МИД.Он подчеркнул, что об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин.Путин на минувшей неделе во время прямой линии заявил, что России в украинском конфликте нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Он пояснил, что длительный период прекращения огня позволит противнику заняться переподготовкой войск.Говоря о возможности краткосрочного перемирия, Путин рассказал, что с таким предложением выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По словам российского лидера, он посоветовал сначала обратиться к Киеву, так как Москва в прошлом не менее трех раз соглашалась на подобные инициативы, которые затем отвергал противник.
https://ria.ru/20241223/otchayanie-1990757335.html
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в мире, россия, украина, европа, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Европа, Сергей Лавров, НАТО
Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров

Лавров заявил, что России нужны юридически обязывающие договоренности по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия не согласится на перемирие в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
«
"Перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных первопричин конфликта, включая и общую безопасность в Европе, расширение НАТО, и, безусловно, права людей, которые проживают на территориях и которые высказались за воссоединение с Россией", — сказал глава МИД.
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Он подчеркнул, что требование уважения языковых и религиозных прав, которые были запрещены Владимиром Зеленским, должны распространяться на всю Украину.
Лавров отметил, что сегодня на Западе и на Украине говорят исключительно о перемирии, чтобы выиграть время.
«

"Чтобы позволить киевскому режиму опять накопить силы с помощью Запада и приступить к новым попыткам выполнять указания своих хозяев по нанесению России стратегического поражения", — указал глава МИД.

Он подчеркнул, что об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин.
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Путин на минувшей неделе во время прямой линии заявил, что России в украинском конфликте нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Он пояснил, что длительный период прекращения огня позволит противнику заняться переподготовкой войск.
Говоря о возможности краткосрочного перемирия, Путин рассказал, что с таким предложением выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По словам российского лидера, он посоветовал сначала обратиться к Киеву, так как Москва в прошлом не менее трех раз соглашалась на подобные инициативы, которые затем отвергал противник.
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