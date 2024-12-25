https://ria.ru/20241225/lavrov-1991226346.html

Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров

Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.12.2024

Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров

Россия не согласится на перемирие в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:29:00+03:00

2024-12-25T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия не согласится на перемирие в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных первопричин конфликта, включая и общую безопасность в Европе, расширение НАТО, и, безусловно, права людей, которые проживают на территориях и которые высказались за воссоединение с Россией", — сказал глава МИД.Он подчеркнул, что требование уважения языковых и религиозных прав, которые были запрещены Владимиром Зеленским, должны распространяться на всю Украину.Лавров отметил, что сегодня на Западе и на Украине говорят исключительно о перемирии, чтобы выиграть время."Чтобы позволить киевскому режиму опять накопить силы с помощью Запада и приступить к новым попыткам выполнять указания своих хозяев по нанесению России стратегического поражения", — указал глава МИД.Он подчеркнул, что об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин.Путин на минувшей неделе во время прямой линии заявил, что России в украинском конфликте нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Он пояснил, что длительный период прекращения огня позволит противнику заняться переподготовкой войск.Говоря о возможности краткосрочного перемирия, Путин рассказал, что с таким предложением выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По словам российского лидера, он посоветовал сначала обратиться к Киеву, так как Москва в прошлом не менее трех раз соглашалась на подобные инициативы, которые затем отвергал противник.

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в мире, россия, украина, европа, сергей лавров, нато