"Нападет на Россию". Кулеба назвал причину для принятия Украины в НАТО
Кулеба: Украина может напасть на РФ, если не станет членом НАТО
© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украина может в будущем напасть на Россию, если не станет членом НАТО, цитирует экс-главу МИД страны Дмитрия Кулебу издание "Страна.ua".
Он отметил, что следующее поколение украинских политиков будет сосредоточено на восстановлении страны после конфликта, но поколение после них придет к власти под реваншистскими слоганами по отношению к России.
Он отметил, что следующее поколение украинских политиков будет сосредоточено на восстановлении страны после конфликта, но поколение после них придет к власти под реваншистскими слоганами по отношению к России.
"Отвоевать территории, заставить Россию наконец-то заплатить… Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике", – сказал Кулеба.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.