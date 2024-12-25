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"Нападет на Россию". Кулеба назвал причину для принятия Украины в НАТО - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 25.12.2024 (обновлено: 09:38 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/kuleba-1991137638.html
"Нападет на Россию". Кулеба назвал причину для принятия Украины в НАТО
"Нападет на Россию". Кулеба назвал причину для принятия Украины в НАТО - РИА Новости, 25.12.2024
"Нападет на Россию". Кулеба назвал причину для принятия Украины в НАТО
Украина может в будущем напасть на Россию, если не станет членом НАТО, цитирует экс-главу МИД страны Дмитрия Кулебу издание "Страна.ua". Он отметил, что... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:04:00+03:00
2024-12-25T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий кулеба
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украина может в будущем напасть на Россию, если не станет членом НАТО, цитирует экс-главу МИД страны Дмитрия Кулебу издание "Страна.ua". Он отметил, что следующее поколение украинских политиков будет сосредоточено на восстановлении страны после конфликта, но поколение после них придет к власти под реваншистскими слоганами по отношению к России. "Отвоевать территории, заставить Россию наконец-то заплатить… Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике", – сказал Кулеба. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991133205.html
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в мире, россия, украина, дмитрий кулеба, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Нападет на Россию". Кулеба назвал причину для принятия Украины в НАТО

Кулеба: Украина может напасть на РФ, если не станет членом НАТО

© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украина может в будущем напасть на Россию, если не станет членом НАТО, цитирует экс-главу МИД страны Дмитрия Кулебу издание "Страна.ua".

Он отметил, что следующее поколение украинских политиков будет сосредоточено на восстановлении страны после конфликта, но поколение после них придет к власти под реваншистскими слоганами по отношению к России.
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"Отвоевать территории, заставить Россию наконец-то заплатить… Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике", – сказал Кулеба.

В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий КулебаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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