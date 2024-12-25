https://ria.ru/20241225/kuleba-1991137638.html

"Нападет на Россию". Кулеба назвал причину для принятия Украины в НАТО

"Нападет на Россию". Кулеба назвал причину для принятия Украины в НАТО - РИА Новости, 25.12.2024

"Нападет на Россию". Кулеба назвал причину для принятия Украины в НАТО

Украина может в будущем напасть на Россию, если не станет членом НАТО, цитирует экс-главу МИД страны Дмитрия Кулебу издание "Страна.ua". Он отметил, что... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:04:00+03:00

2024-12-25T09:04:00+03:00

2024-12-25T09:38:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украина может в будущем напасть на Россию, если не станет членом НАТО, цитирует экс-главу МИД страны Дмитрия Кулебу издание "Страна.ua". Он отметил, что следующее поколение украинских политиков будет сосредоточено на восстановлении страны после конфликта, но поколение после них придет к власти под реваншистскими слоганами по отношению к России. "Отвоевать территории, заставить Россию наконец-то заплатить… Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике", – сказал Кулеба. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.

https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991133205.html

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в мире, россия, украина, дмитрий кулеба, нато, вооруженные силы украины