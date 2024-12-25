https://ria.ru/20241225/kuban-1991269827.html
На Кубани собрали 25 тонн нефтеводяной смести
На Кубани собрали 25 тонн нефтеводяной смести - РИА Новости, 25.12.2024
На Кубани собрали 25 тонн нефтеводяной смести
Специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смести после крушения танкеров, почти 28 тысяч квадратных метров обработано сорбентом, сообщил оперштаб Кубани. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:29:00+03:00
2024-12-25T15:29:00+03:00
2024-12-25T15:30:00+03:00
происшествия
керченский пролив
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владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смести после крушения танкеров, почти 28 тысяч квадратных метров обработано сорбентом, сообщил оперштаб Кубани. "Всего уже обследовано более 256 квадратных км акватории, собрано 25 тонн нефтеводяной смести, 27,9 тысячи квадратных метров обработано сорбентом", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за непрекращения выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района.
https://ria.ru/20241225/kuban-1991216178.html
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происшествия, керченский пролив, россия, анапа, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Анапа, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани собрали 25 тонн нефтеводяной смести
Почти 28 тысяч квадратных километров обработали сорбентом на Кубани