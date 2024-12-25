https://ria.ru/20241225/kuban-1991269827.html

На Кубани собрали 25 тонн нефтеводяной смести

На Кубани собрали 25 тонн нефтеводяной смести - РИА Новости, 25.12.2024

На Кубани собрали 25 тонн нефтеводяной смести

Специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смести после крушения танкеров, почти 28 тысяч квадратных метров обработано сорбентом, сообщил оперштаб Кубани. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:29:00+03:00

2024-12-25T15:29:00+03:00

2024-12-25T15:30:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

анапа

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991228907_0:250:3194:2047_1920x0_80_0_0_0bc6b3e52b1840a9ed9bda02ca8700bf.jpg

КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смести после крушения танкеров, почти 28 тысяч квадратных метров обработано сорбентом, сообщил оперштаб Кубани. "Всего уже обследовано более 256 квадратных км акватории, собрано 25 тонн нефтеводяной смести, 27,9 тысячи квадратных метров обработано сорбентом", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за непрекращения выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района.

https://ria.ru/20241225/kuban-1991216178.html

керченский пролив

россия

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, керченский пролив, россия, анапа, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе