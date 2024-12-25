https://ria.ru/20241225/kuban-1991216178.html

На Кубани объявили краевой режим ЧС

На Кубани объявили краевой режим ЧС - РИА Новости, 25.12.2024

На Кубани объявили краевой режим ЧС

Краевой режим ЧС объявили на Кубани, где не прекращается выброс нефтепродуктов на береговую линию, написал губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:52:00+03:00

2024-12-25T12:52:00+03:00

2024-12-25T15:26:00+03:00

происшествия

анапа

темрюкский район

вениамин кондратьев

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

черное море

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 25 дек — РИА Новости. Краевой режим ЧС объявили на Кубани, где не прекращается выброс нефтепродуктов на береговую линию, написал губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."До настоящего времени действовал режим ЧС муниципального уровня, который в первые дни крушения судов оперативно ввели власти Анапы и Темрюкского района", — отметил он.Кондратьев добавил, что, согласно первоначальным оценкам, основная масса мазута должна была остаться на дне моря. Однако из-за потепления нефтепродукты поднимаются наверх, в итоге их выносит на пляжи.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241224/rospotrebnadzor-1990975880.html

анапа

темрюкский район

черное море

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происшествия, анапа, темрюкский район, вениамин кондратьев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе