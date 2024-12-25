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На Кубани объявили краевой режим ЧС - РИА Новости, 25.12.2024
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12:52 25.12.2024 (обновлено: 15:26 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/kuban-1991216178.html
На Кубани объявили краевой режим ЧС
На Кубани объявили краевой режим ЧС - РИА Новости, 25.12.2024
На Кубани объявили краевой режим ЧС
Краевой режим ЧС объявили на Кубани, где не прекращается выброс нефтепродуктов на береговую линию, написал губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:52:00+03:00
2024-12-25T15:26:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
вениамин кондратьев
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
черное море
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 25 дек — РИА Новости. Краевой режим ЧС объявили на Кубани, где не прекращается выброс нефтепродуктов на береговую линию, написал губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."До настоящего времени действовал режим ЧС муниципального уровня, который в первые дни крушения судов оперативно ввели власти Анапы и Темрюкского района", — отметил он.Кондратьев добавил, что, согласно первоначальным оценкам, основная масса мазута должна была остаться на дне моря. Однако из-за потепления нефтепродукты поднимаются наверх, в итоге их выносит на пляжи.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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анапа
темрюкский район
черное море
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происшествия, анапа, темрюкский район, вениамин кондратьев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Вениамин Кондратьев, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Черное море, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани объявили краевой режим ЧС

На Кубани объявили краевой режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМазут, собранный в мешки волонтерами на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Мазут, собранный в мешки волонтерами на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мазут, собранный в мешки волонтерами на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
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КРАСНОДАР, 25 дек — РИА Новости. Краевой режим ЧС объявили на Кубани, где не прекращается выброс нефтепродуктов на береговую линию, написал губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
"До настоящего времени действовал режим ЧС муниципального уровня, который в первые дни крушения судов оперативно ввели власти Анапы и Темрюкского района", — отметил он.
Кондратьев добавил, что, согласно первоначальным оценкам, основная масса мазута должна была остаться на дне моря. Однако из-за потепления нефтепродукты поднимаются наверх, в итоге их выносит на пляжи.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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Вчера, 12:18
 
ПроисшествияАнапаТемрюкский районВениамин КондратьевФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Черное мореКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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