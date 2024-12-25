https://ria.ru/20241225/krushenie-1991193284.html
Пострадавших при крушении самолета в Казахстане детей доставили в больницу
Пострадавших при крушении самолета в Казахстане детей доставили в больницу - РИА Новости, 25.12.2024
Пострадавших при крушении самолета в Казахстане детей доставили в больницу
Двух девочек, предварительно 11 и 16 лет, пострадавших при крушении самолета в казахстанском Актау, доставили в больницу, врачи оказывают им помощь, сообщила... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:49:00+03:00
2024-12-25T11:49:00+03:00
2024-12-25T11:49:00+03:00
актау
казахстан
россия
мария львова-белова
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Двух девочек, предварительно 11 и 16 лет, пострадавших при крушении самолета в казахстанском Актау, доставили в больницу, врачи оказывают им помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил "идти" на запасной аэродром в Актау. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана. "По авиакатастрофе в Казахстане находимся на связи с уполномоченным по правам ребёнка в Республике Динарой Закиевой. Её представитель сейчас в больнице, куда привезли двух пострадавших девочек предварительно 11-ти и 16-ти лет. Врачи оказывают детям помощь. Информация о гражданстве уточняется", - написала Львова-Белова.Детский омбудсмен пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим и сил их родственникам.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991183567.html
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актау, казахстан, россия, мария львова-белова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, происшествия, в мире
Актау, Казахстан, Россия, Мария Львова-Белова, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, Происшествия, В мире
Пострадавших при крушении самолета в Казахстане детей доставили в больницу
Львова-Белова: двух пострадавших в авиакатастрофе девочек доставили в больницу