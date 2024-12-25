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На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян - РИА Новости, 25.12.2024
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11:01 25.12.2024 (обновлено: 11:24 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991173085.html
На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян
На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян - РИА Новости, 25.12.2024
На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян
На борту разбившегося в казахстанском Актау самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 России, шесть Казахстана, три Киргизии, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:01:00+03:00
2024-12-25T11:24:00+03:00
в мире
казахстан
россия
азербайджан
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На борту разбившегося в казахстанском Актау самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 России, шесть Казахстана, три Киргизии, сообщается в Telegram-канале Минтранса Казахстана."По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, шесть Казахстана, три Кыргызстана, 16 РФ", - говорится в сообщении.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.
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Кадры с места крушения самолета в Актау
Кадры с места крушения самолета в Актау
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в мире, казахстан, россия, азербайджан, крушение рейса баку — грозный, видео
В мире, Казахстан, Россия, Азербайджан, Крушение рейса Баку — Грозный
На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На борту разбившегося в казахстанском Актау самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 России, шесть Казахстана, три Киргизии, сообщается в Telegram-канале Минтранса Казахстана.
2024-12-25T11:01
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На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян

На борту разбившегося в казахстанском Актау самолета находились 16 россиян

© Кадр видео из соцсетейКрушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На борту разбившегося в казахстанском Актау самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 России, шесть Казахстана, три Киргизии, сообщается в Telegram-канале Минтранса Казахстана.
"По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, шесть Казахстана, три Кыргызстана, 16 РФ", - говорится в сообщении.
Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.
 
В миреКазахстанРоссияАзербайджанКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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