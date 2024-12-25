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На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян

На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян - РИА Новости, 25.12.2024

На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян

На борту разбившегося в казахстанском Актау самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 России, шесть Казахстана, три Киргизии, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-25T11:01:00+03:00

2024-12-25T11:24:00+03:00

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азербайджан

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На борту разбившегося в казахстанском Актау самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 России, шесть Казахстана, три Киргизии, сообщается в Telegram-канале Минтранса Казахстана."По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, шесть Казахстана, три Кыргызстана, 16 РФ", - говорится в сообщении.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.

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Кадры с места крушения самолета в Актау Кадры с места крушения самолета в Актау 2024-12-25T11:01 true PT0M03S

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